Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

W odniesieniu do artykułu Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r. otrzymaliśmy komentarz prezes Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa Magdaleny Zielińskiej. Publikujemy go poniżej.

Komentarz

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie, która nastąpiła 2021 r., została bardzo pozytywnie przyjęta przez naszą branżę. Dostrzegalną dla konsumentów korzyścią jest poprawa estetyki butelek, ale dla przedsiębiorstw winiarskich istotne znaczenie miały również względy techniczne. Aktualnie, proces naklejania banderol jest zdecydowanie łatwiejszy, szybszy i tańszy.

Problemem okazała się jednak wyprzedaż towaru opatrzonego znakami o starym wzorze tj. banderolami o wymiarach 160 mm x 16 mm i 110 mm x 14 mm. Od dwóch lat rynek winiarski dotknięty jest spadkami dynamiki. W związku z napływającymi do ZP Polska Rada Winiarstwa informacjami o ciągle niesprzedanym towarze opatrzonym banderolami o starym wzorze i utrudnieniach w jego zbycie, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o podjęcie prac nad rozporządzeniem, które po raz kolejny przedłuży ważność tych znaków.

W efekcie, w wykazie prac legislacyjnych resortu finansów pod numerem 861, umieszczono informację o projekcie zakładającym przedłużenie do dnia 31 grudnia 2025 r. okresu ważności znaków akcyzy o starym wzorze, naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed 1 stycznia 2022 r. Planowana data ogłoszenia została określona na III kwartał 2024 r. Aktualnie projekt jest na etapie uzgodnień wewnętrznych.

Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

Magdalena Zielińska prezes Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa Źródło zewnętrzne

