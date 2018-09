Sprzedaż energii elektrycznej do zakładu energetycznego a podatek akcyzowy

Pojęcie nabywcy końcowego

Kluczowe znaczenie dla ustalenia, który podmiot jest obowiązany do rozliczenia akcyzy ma w opisanej sytuacji definicja nabywcy końcowego zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym. Wynika z niej, że nie może być kwalifikowany jako nabywca końcowy podmiot posiadający którąś z koncesji w zakresie energii elektrycznej (chodzi tu o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej lub obrót energią elektryczną lub na przesyłanie energii elektrycznej lub dystrybucję energii elektrycznej).

Innymi słowy, uzyskanie przez przedsiębiorcę przynajmniej jednej koncesji w zakresie energii elektrycznej oznacza, że nie może on być uznany za nabywcę końcowego. Tak więc w omawianej sytuacji jako nabywcę końcowego nie można traktować zakładu energetycznego ani też Państwa Spółki (od momentu uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej).

Zakres czynności opodatkowanych

W zawartym w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym katalogu czynności opodatkowanych określonych dla energii elektrycznej nie wskazano jako czynności opodatkowanej sprzedaży energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję.

Wynika to z faktu, że akcyza powinna być co do zasady uiszczana na etapie przekazania wyrobu akcyzowego do konsumpcji, którym jest najczęściej zbycie energii elektrycznej do nabywcy końcowego. Sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję np. na obrót energią elektryczną nie stanowi przekazania energii do konsumpcji i nie podlega więc opodatkowaniu.

Jeżeli zatem po rozpoczęciu produkcji energii elektrycznej dokonywana będzie sprzedaż energii elektrycznej na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na obrót energią, to czynność ta nie będzie opodatkowana akcyzą po stronie sprzedawcy. Państwa Spółka nie jest więc zobowiązana do rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz zakładu energetycznego.

Ewidencja energii elektrycznej

Brak konieczności rozliczenia i zapłaty podatku nie oznacza, że Państwa Spółka nie będzie mieć żadnych obowiązku formalnych w zakresie planowanej sprzedaży energii elektrycznej. Podatnicy podatku akcyzowego są zobowiązani prowadzić ewidencję energii elektrycznej (w formie papierowej lub elektronicznej). W ewidencji tej należy m.in. uwzględnić ilości energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Szczegółowe reguły prowadzenia takiej ewidencji określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków. Unormowania przedmiotowego rozporządzenia wskazują, że wynikające z faktur ilości energii elektrycznej sprzedawanej do podmiotów posiadających koncesję w zakresie energii elektrycznej ujmowana są zgodnie z datą dokonania lub zakończenia dostawy wykazaną na fakturze.

Piotr Paszek, doradca podatkowy, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków ds. Podatku Akcyzowego w ECDDP Sp. zo.o.