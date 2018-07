Banderole akcyzowe na e-papierosy i wyroby nowatorskie od 2019 r.

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Akcyza na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie

Nowe rozporządzenie ma bezpośredni związek ze zmianą przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zmienianej na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137), które wprowadziły do polskich przepisów opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Zgodnie z tą ustawą, począwszy od 1 stycznia 2019 r., do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych będzie wynosić 50 gr za każdy jego mililitr. Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji, jeszcze tylko do końca 2018 r. będzie obowiązywać zerowa stawki akcyzy na płyn do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie.

Nowe banderole akcyzowe i sposób ich nanoszenia

Objęcie podatkiem akcyzowym płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, spowodowało konieczność nałożenia obowiązku oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Projektowane rozporządzenie zakłada więc wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie oraz sposobu ich nanoszenia na opakowania jednostkowe.

Co oznacza, że w przedsiębiorstwach, które produkują, nabywają wewnątrzwspólnotowo lub importują płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie nastąpi wzrost liczby procedur, dokumentacji i czasu poświęconego na prowadzenie działalności w zakresie tych wyrobów związanych z koniecznością spełnienia wprowadzanego obowiązku oznaczania przedmiotowych wyrobów znakami akcyzy.

Przechodząc do szczegółowych rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia, należy wskazać, że została w nim określona:

- wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych dla płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,

- wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych dla płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,

- wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych dla płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,

- wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych dla płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory banderol podatkowych i legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także nowe kryteria jakościowe znaków akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.