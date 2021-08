Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Termin na rejestrację upływa z końcem sierpnia.

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Resort finansów przypomina, że 31 sierpnia 2021 r. upływa termin zakończenia, rozpoczętego przed 30 czerwca 2021 r., procesu rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Jeśli nie zarejestrowałeś się w CRPA w terminie, możesz złożyć tzw. czynny żal.

Rejestracja w CRPA - kogo dotyczy?

Obowiązkowa rejestracja w CRPA do 30 czerwca 2021 r. dotyczyła:

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe,

podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,

podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, a zużywają zwolnione od akcyzy (ze względu na ich przeznaczenie) wyroby akcyzowe, tj. paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG do celów grzewczych, oraz

podmiotów zobowiązanych do uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotychczas niewymagane.

Jeżeli miałeś obowiązek rejestracji w CRPA albo uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego do 30 czerwca 2021 r. i rozpocząłeś proces rejestracji w tym terminie, możesz zakończyć go do 31 sierpnia 2021 r.

Jeżeli nie zakończysz procesu rejestracji do 31 sierpnia br. będziesz traktowany jak podmiot, który od 1 lipca 2021 r. prowadzi działalność w obszarze podatku akcyzowego niezgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym.

Nie zarejestrowałeś się w CRPA – złóż czynny żal

Pamiętaj również o możliwości złożenia tzw. czynnego żalu, tzn. jeśli nie dokonałeś w terminie zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), możesz złożyć czynny żal, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy .

Aby był skuteczny podaj istotne okoliczności niedopełnienia obowiązku rejestracji. Jednocześnie koniecznie zarejestruj się w CRPA.

Złóż go właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego. Możesz to zrobić papierowo lub elektronicznie (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.