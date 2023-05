Wniosek o zwrot podatku akcyzowego złożony po terminie. Co powinien zrobić organ podatkowy?

Zasady składania wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego reguluje ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z art. 7 ust. 1 tej ustawy wynika, iż wypłata zwrotu akcyzy za dane półrocze uzależniona jest m.in. od daty, w której został złożony wniosek o zwrot.



Ustawa ta przewiduje dwa okresy składania wniosków:

- pierwszy - od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

- drugi - od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Co to znaczy złożenie wniosku w terminie?

Ustawa ta nie precyzuje dokładnie, co należy rozumieć pod pojęciem złożenia wniosku w określonym terminie, dlatego koniecznym jest odwołanie się do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż w myśl art. 2 ustawy o zwrocie do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą o zwrocie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.



Z przepisu art. 61 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Ponieważ ani ustawa zwrotowa ani KPA nie przewidują możliwości uznania momentu złożenia wniosku jako daty jego nadania w placówce pocztowej, to niestety wniosek o zwrot musi dotrzeć do danego urzędu w lutym albo w sierpniu.



Wpływ wniosku w innym terminie nie pozwala wydać decyzji o zwrocie. Co więcej, nie ma również przepisu szczególnego pozwalającego na wydanie decyzji o odmowie określenia wysokości zwrotu, w związku ze spóźnionym złożeniem wniosku, tj. po terminie.

Ważne Skoro w przypadku spóźnionego wniosku o zwrot akcyzy rolnej nie można wydać żadnego rozstrzygnięcia administracyjnego (ani pozytywnego, ani negatywnego), koniecznym jest zastosowanie przepisu art. 61a § 1 KPA, tj. trzeba wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Jako przesłankę wydania tego postanowienia należy podać "inną uzasadnioną przyczynę", tj. brak możliwości prowadzenia postępowania i wydania rozstrzygnięcia administracyjnego z wniosku złożonego w terminie innym, niż określony w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.



W myśl przepisu art. 61a § 2 KPA na postanowienie to służy zażalenie, a więc należy zamieścić w nim właściwe pouczenie o prawie wniesienia zażalenia do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia otrzymanie tego postanowienia.

Podstawa prawna - art. 2, art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 356), - art. 61 § 3, art. 61a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy