Exit tax - wzory formularzy CIT-NZ i CIT/NZI

Ministerstwo Finansów określiło wzory deklaracji w zakresie exit tax, tj. wzór deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (CIT-NZ) oraz informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie UE do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (CIT/NZI). Nowe formularze mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.