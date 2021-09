Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

Kiedy podatnik ma obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego?

Taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców art. 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) , który stanowi, że:

„Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.”

W tym miejscu należałoby się zastanowić, czym w rozumieniu przytoczonej ustawy jest „zakład (oddział)”. W tym przypadku należy odwołać się do art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego., Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966) gdzie wskazano, że jest to zamieszczone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy przez pracownika. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro, oddział spółki. Kluczowe jest jednak, aby – dla rozpoznania istnienia zakładu (oddziału) – określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby spółki.

Jest to kluczowe przede wszystkim z punktu widzenia wpływów do budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki prawidłowemu określeniu miejsca świadczenia pracy, które zostanie wskazane później w informacji CIT-ST, konkretna gmina, powiat i województwo otrzymają odpowiedni procentowy udział w podatku od osób prawnych zapłaconym przez podatnika.

Jakie informacje należy wskazać w deklaracji CIT-ST?

Deklaracja CIT-ST zgodnie z rozporządzeniem (rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, Dz. U. Nr 230, poz. 1693; dalej: Rozporządzenie CIT-ST) powinna zawierać następujące informacje:

wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;

liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach:

na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek

na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o dochodzie (stracie) osiągniętym w danym roku podatkowym.

Terminy składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego

Powyższe informacje należy złożyć do urzędu skarbowego w następujących terminach:

w terminie wpłaty zaliczki na podatek – za pierwszy miesiąc roku podatkowego,

każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany w zatrudnieniu, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych pracowników w poszczególnych zakładach, położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego niż siedziba pracodawcy,

razem z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Wzór informacji CIT-ST oraz CIT-STA, która jest załącznikiem do deklaracji CIT-ST, określa Rozporządzenie CIT-ST (). Deklaracja CIT-ST jest składana jako załącznik do deklaracji CIT-8 i przesyłana na adres właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym, decydującą kwestią o istnieniu zakładu w rozumieniu art. 28 ust. 1 updop, a w konsekwencji o konieczności składania informacji CIT-ST decyduje określone miejsce świadczenia pracy pracownika wskazane w umowie o pracę.

Czy zmiana miejsca pracy w związku z COVID-19 powoduje konieczność złożenia deklaracji CIT-ST?

Przepisy dotyczące pracy zdalnej w trakcie pandemii koronawirusa, są przepisami przejściowymi. Oznacza to, że w przypadku polecenia pracy zdalnej pracownikowi, czasowej zmianie ulega miejsce jego pracy. Nie oznacza to jednak konieczności zmiany głównego miejsca świadczenia pracy wskazanego w zawartej z pracownikiem umowie o pracę. W związku z powyższym, zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, to właśnie wskazane w umowie o pracę miejsce pracy determinuje obowiązek składania deklaracji CIT-ST bądź brak takiego obowiązku.

Należy jednak w tym miejscu odróżnić sytuację, kiedy pracownik został skierowany do wykonywania czasowej pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19, od sytuacji, gdy pracodawca zawiera umowę o pracę z pracownikiem, której celem od samego początku jest zatrudnienie pracownika w formie zdalnej, czyli w świetle obowiązujących przepisów w ramach telepracy. W takim przypadku, nawet jeśli umowa o pracę ogólnikowo wskazuje jako miejsce pracy siedzibę pracodawcy, często nawet podając adres wirtualnego biura, to nie jest to zgodne ze stanem faktycznym. Określenie miejsca pracy w umowie o pracę w takim przypadku jest nieprawidłowe i powinno zostać skorygowane. W takiej sytuacji jako miejsce pracy powinien zostać wskazany adres faktycznego wykonywania pracy, czyli w sytuacji home office – adres zamieszkania pracownika. W powyższym przypadku pracodawca będzie zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego informacji CIT-ST.

Jak ustalić miejsce pracy pracownika, któremu w umowie jako miejsce pracy wskazano obszar województwa lub obszar całego kraju, np. w przypadku przedstawicieli handlowych?

Z interpretacji organów podatkowych wynika, iż w pierwszej kolejności w przypadku tzw. pracowników mobilnych należy ustalić, w jakim miejscu praca jest wykonywana najczęściej. Jeśli nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnego miejsca wykonywania pracy, należy przyjąć, iż miejscem świadczenia pracy danego pracownika jest siedziba pracodawcy. W deklaracji CIT-ST należy wtedy wskazać gminę, na obszarze której znajduje się siedziba pracodawcy. Jeśli w przypadku takiego przedsiębiorstwa, w odniesieniu do żadnego z zatrudnionych pracowników nie występują inne miejsca świadczenia pracy niż siedziba pracodawcy, zakład pracy nie jest zobowiązany do składania informacji CIT-ST do urzędu skarbowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku handlowców, którzy najczęściej w umowach o pracę miejsce pracy wskazane mają jako obszar obejmujący terytorialnie więcej niż jedną gminę, organy podatkowe oraz sądy prezentowały dotychczas rozbieżne stanowiska. Organy podatkowe bowiem stały na stanowisku, iż należy zbadać gdzie obowiązki wykonywane są najczęściej. Jednak Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. I SA/Sz 1178/14) orzekł, iż jest to stanowisko niewłaściwe, gdyż nie ma podstaw, aby przypisywać czas pracy do konkretnego miejsca świadczenia pracy. W związku z powyższym pracownik ten nie powinien zostać przypisany do konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, a do jednostki odpowiadającej siedzibie pracodawcy.

Należy spodziewać się kolejnych zmian w interpretacjach dotyczących obowiązku składania informacji CIT-ST, gdyż nadal nie zostały wprowadzone przepisy regulujące pracę zdalną. Zmiany w tym zakresie są nadal konsultowane ze stroną społeczną. Ostateczny kształt przepisów odnośnie home office pozwoli na bardziej precyzyjne wskazanie obowiązku przekazywania do urzędów skarbowych deklaracji CIT-ST w przypadku pracowników zatrudnionych w takiej formie.

Paulina Marcula, Senior Payroll Consultant w Advicero Nexia