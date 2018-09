Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Koszty > Czy odsetki wypłacane na rzecz obligatariuszy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Czy odsetki wypłacane na rzecz obligatariuszy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Emisja obligacji jest bardzo popularnym sposobem na dofinansowanie przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie kapitału obcego. Dofinansowanie przedsiębiorstwa przy pomocy emisji obligacji stanowi doskonałą alternatywę dla zaciągania pożyczek oraz kredytów bankowych. Sprzedaż obligacji, podobnie jak zaciągnięcie pożyczki czy też kredytu wiąże się jednak z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału, które najczęściej przybiera formę odsetek. W przypadku emisji obligacji odsetki te, co do zasady, emitent będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.