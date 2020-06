Tarcza antykryzysowa 4.0 – kolejne zmiany w PIT i CIT

Kary umowne i odszkodowania powstałe w związku z COVID-19 kosztem podatkowym

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

"kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług".





Powyższy przepis nie będzie miał zastosowania do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Ulga na złe długi jeszcze bardziej korzystna dla wierzycieli

Od 1 stycznia 2020 r. do ustawy o PIT i do ustawy o CIT wprowadzono ulgę na złe długi dla wierzycieli. Oznacza to, że podatnicy mogą zmniejszyć dochód stanowiący podstawę zaliczki o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta, gdy upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta (art. 25 ust. 19 pkt 1 ustawy o CIT, art. 44 ust. 17 pkt 1 ustawy o PIT). W tarczy antykryzysowej 4.0 wskazuje się, że w 2020 r. prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki przysługuje począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

Powyższa możliwość będzie również przewidziana dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Będą oni mogli zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty:

1) w przypadku podatników CIT o:

9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika

19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników,

2) w przypadku podatników PIT o:

1) 17% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika rozliczającego się wg skali podatkowej

2) 19% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika opodatkowanego liniowo.

Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej będzie wyższa od tej zaliczki, to będzie można zmniejszyć zaliczkę należną o nieodliczoną wartość za kolejne miesiące.

Uwaga!

Powyższe udogodnienia stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o których mowa w ustawie o COVID-19.

Powyższe zmiany nie dotyczą dłużników.

Monika Kanczkowska

Dyrektor Działu Podatkowego

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12843

