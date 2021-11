Koszty usług niematerialnych w 2022 roku - uchylenie art. 15e ustawy o CIT

Koszty usług niematerialnych w 2022 roku. Ustawa nowelizująca wiele przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu „Polski Ład” uchyla od 2022 roku w całości art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem tego przepisu znikną wraz z nadejściem nowego roku.

Limit kosztów usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych

Na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT) podatnicy są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów pewne kategorie kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, w części jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% EBITDA. Przepis ten od samego początku jego obowiązywania, a więc od 1 stycznia 2018 r. sprawia podatnikom wiele trudności, które związane są przede wszystkim z prawidłową kwalifikacją ponoszonych kosztów nabycia usług niematerialnych i praw jako podlegających limitowaniu. Karkołomne jest również obliczanie samego limitu.

Co się zmieni od 2022 roku?

Polski Ład przewiduje uchylenie tego przepisu począwszy od 1 stycznia 2022 r. Wydawać by się zatem mogło, że problemy związane z jego stosowaniem przestaną spędzać sen z powiek podatnikom. Nic jednak bardziej mylnego. Ustawa wprowadzająca Polski Ład, uchylając art. 15e ustawy CIT włączyła jednocześnie tę regulację do przepisów definiujących minimalny podatek dochodowy, w którym do wyliczenia podstawy opodatkowania należy uwzględnić między innymi dokładnie te same koszty usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Nowa regulacja została zawarta w art. 24ca ustawy o CIT.

Odniesienie do wydatków jakie objęte były zastosowaniem art. 15e ustawy o CIT znajdziemy także w przepisach regulujących problematykę związaną z tzw. przerzuconymi dochodami. Podatek od przerzuconych dochodów został dodany do ustawy o CIT w ramach nowego art. 24aa.

Wreszcie pewne odniesienie do kosztów usług o charakterze niematerialnym poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (w tym także wymienionych dotychczas w art. 15e) zostało zawarte także w przepisach o ukrytej dywidendzie, uregulowanej w dodanych do ustawy o CIT art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz art. 16 ust. 1d i 1e.

Uchylenie art. 15e będzie miało swoje negatywne skutki w zakresie uzyskanych interpretacji indywidualnych potwierdzających wyłączenie z limitu (określonego w tym przepisie), pewnych kategorii kosztów ponoszonych przez podatnika na rzecz podmiotów powiązanych. Uchylenie tego przepisu będzie także niekorzystne dla podatników, którzy uzyskali uprzednie porozumienie cenowe APA, na podstawie którego nie musieli stosować art. 15e.

Przy czym podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy o CIT, zachowują prawo do tego odliczenia po dniu 31 grudnia 2021 r., na zasadach opisanych w tym przepisie. Zgodnie z art. 15e ust. 9 kwota kosztów, nieodliczona w danym roku podatkowym podlega odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych, w ramach obowiązujących w danym roku limitów.

Zobacz również: Polski Ład a usługi niematerialne

„Nowy Ład” – zmiany w podatkach - zapraszamy na szkolenie online 2 i 3 grudnia 2021 r.

Przemysław Szwed, adwokat, kierownik Zespołu ds. podatków bezpośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy spółka komandytowa

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2021 r., poz. 2105.