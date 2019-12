Mały podatnik w 2020 r. – w podatkach dochodowych i VAT [PODCAST]

Ustawodawca podwyższył limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika w podatkach dochodowych PIT i CIT - w roku 2020 będzie on wynosił 2 mln euro. Natomiast w podatku VAT limit pozostaje na dotychczasowym poziomie, czyli 1,2 mln euro. Warto też zwrócić uwagę, że od 1 listopada 2019 r. zmianie uległy przepisy ustawy o VAT dotyczące prawa do składania kwartalnych deklaracji VAT przez małych podatników. W efekcie część podatników już od początku 2020 r. będzie musiała przejść na deklaracje miesięczne. Zapraszamy do odsłuchania podcastu.