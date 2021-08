Dofinansowanie z FGŚS wynagrodzeń pracowników w SSE a zwolnienie z CIT

Dofinansowanie z FGŚS wynagrodzeń. Pomiędzy dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP, a działalnością podstawową Skarżącej istnieje ścisły i nierozerwalny, funkcjonalny związek, a zatem stanowi ono integralną część działalności strefowej. Przy uwzględnieniu celów ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych oraz powyższych rozważań w ocenie Sądu przyznane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w fabrykach na terenie PSSE i wykonujących zadania związane z prowadzoną tam działalnością gospodarczą na podstawie zezwoleń stanowią przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 29 kwietnia 2021 r. (sygn. I SA/Sz 125/21).

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP - skarga na interpretację

Komentowany wyrok zapadł w odpowiedzi na skargę podmiotu z branży produkcyjnej (dalej: “Spółka”) prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: “SSE”).

Spółka wystąpiła bowiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: “Dyrektor KIS”) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawo do potraktowania otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: “FGŚP”) w części przypadającej na wynagrodzenia pracowników dedykowanych działalności prowadzonej na terytorium SSE jako przychodu z działalności podlegającej zwolnieniu podatkowemu (otrzymane dofinansowanie z FGŚP dotyczyło bowiem zarówno pracowników zatrudnionych w zakładzie zlokalizowanym na terenie SSE jak i w jednym z zakładów Spółki zlokalizowanym poza SSE). W związku z tym, iż koszt wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność SSE został przez Spółkę rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania, to dofinansowanie z FGŚP przyznane na pokrycie tych kosztów powinno, zdaniem Spółki, stanowić analogicznie przychód z działalności SSE. W związku z powyższym, w złożonym do Dyrektora KIS wniosku Spółka argumentowała, że pozyskane dofinansowanie z FGŚP należy uznać za przychód będący bezpośrednim następstwem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 9 września 2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.400.2020.1.MBD (dalej: “Interpretacja”) uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu stwierdził, że zwolnieniu podatkowemu w ramach działalności SSE podlega tylko dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, która to wskazana jest bezpośrednio w posiadanym zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie został wymieniony w zezwoleniu, a tak jest w przypadku dofinansowania z FGŚP, to uzyskany dochód nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Spółka zaskarżyła otrzymaną Interpelację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (dalej „WSA w Szczecinie” lub “Sąd”). Sąd po rozpatrzeniu skargi przyznał rację Spółce.

Definicja dochodu z działalności na terenie SSE

Zdaniem WSA w Szczecinie, decydujące znaczenie ma interpretacja definicji pojęcia dochodu, uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Stanowisko Sądu jednoznacznie wskazało, że z analizy przepisów nie wynika, aby warunkiem zwolnienia było osiągnięcie dochodu wyłącznie ze sprzedaży towarów czy usług powstałych w strefie. Sąd w swojej ocenie odwołał się także do przyczyny powstania SSE. Ustanowienie ich miało bowiem na celu nie tylko wprowadzenie systemu zachęt podatkowych dla potencjalnych inwestorów, lecz miało wpłynąć także na tworzenie nowych miejsc pracy. Kontynuując swój wywód, WSA w Szczecinie wskazał, że w ramach podstawowej działalności Spółki mieści się tworzenie nowych miejsc pracy. Tym samym, ponieważ otrzymane przez Spółkę dofinansowanie z FGŚP ma na celu wsparcie utrzymania utworzonych miejsc pracy, to dotyczy ono podstawowej działalności Spółki w SSE i przychód z tego tytułu może stanowić przychód z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania.

Komentarz PwC

Naszym zdaniem, WSA w Szczecinie słusznie stwierdził, że sama wykładnia językowa przepisów nie wskazuje, że zwolnieniu w SSE podlega wyłącznie dochód ze sprzedaży wyrobów czy usług powstałych w SSE. Konieczne jest bowiem przyjęcie szerszej perspektywy, wynikającej wprost z przepisów, że zwolnieniu podatkowemu podlegają dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Tym samym, w przypadku przychodu incydentalnego (jak np. dofinansowania z FGŚP) konieczne jest wyłącznie uargumentowanie jego bezpośredniego związku z działalnością prowadzoną w SSE.

Komentarza wymaga również dodatkowa kwestia do której nawiązał Dyrektor KIS, a mianowicie konieczność wpisywania się przychodu w jeden z kodów PKWiU znajdujących się w zezwoleniu. Podejście to wydaje się być wysoce nieuzasadnione, gdyż zarówno w klasyfikacji PKWiU jak i PKD znajduje się grupowanie rodzajów działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o produkowane wyroby i świadczone usługi. W konsekwencji żadna z tych klasyfikacji nie przewiduje kodu obejmującego taki strumień przychodu jak pozyskiwanie środków zewnętrznych na własne potrzeby.

Julia Balińska, Associate

Mariusz Wcisło, Associate

PwC Polska