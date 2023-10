Tak, opłata targowa jest obowiązkowa dla wszystkich sprzedawców, którzy prowadzą sprzedaż na targowiskach lub innych wyznaczonych do tego miejscach na otwartym powietrzu. Jej uiszczenie jest wymagane w celu legalnego prowadzenia działalności handlowej w takich miejscach.

Nieuiszczenie opłaty targowej może skutkować różnymi konsekwencjami, takimi jak nałożenie kary finansowej, usunięcie ze stanowiska handlowego czy nawet zakaz prowadzenia sprzedaży na danym targowisku.

W praktyce, przed rozpoczęciem sprzedaży na targowisku, sprzedawcy zazwyczaj muszą zgłosić się do odpowiedniego organu lub zarządcy targowiska w celu uregulowania opłaty i uzyskania pozwolenia na handel. W zależności od regulaminu danego targowiska, opłata może być pobierana codziennie, tygodniowo, miesięcznie czy nawet rocznie.

Podsumowanie

Opłata targowa stanowi istotny element funkcjonowania lokalnych targowisk. W roku 2024 przyniesie ona pewne zmiany co do jej wysokości, które mogą wpłynąć na działalność wielu sprzedawców. Chociaż rady gmin mają prawo, ale nie obowiązek wprowadzenia tej opłaty, jej obecność ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i zarządzania targowiskami. Ważne jest, by każdy sprzedawca był świadomy, kto podlega opłacie targowej, jakie są jej stawki oraz kto może liczyć na zwolnienie. Zrozumienie tych aspektów pomoże w prowadzeniu legalnej i efektywnej działalności handlowej na targowiskach.