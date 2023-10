Opłata klimatyczna 2024. Kto płaci, kto ustala, kto jest zwolniony?

Podsumowanie

Opłata klimatyczna to specjalny podatek wprowadzony w celu wsparcia miejscowości o wyjątkowych walorach przyrodniczych i uzdrowiskowych. W 2024 roku stawki opłaty klimatycznej wynoszą od 3,22 zł do 6,21 zł w zależności od rodzaju miejscowości i jej statusu. Pobierana jest od osób przebywających w tych miejscowościach dłużej niż 24 godziny, z pewnymi wyjątkami i zwolnieniami. Wysokość opłaty jest ustalana przez radę gminy, ale musi być zgodna z maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów. W praktyce za jej pobieranie odpowiadają różne jednostki, takie jak hotele czy pensjonaty, które następnie przekazują ją do budżetu gminy. Warto być świadomym tej opłaty podczas planowania pobytu w takich miejscowościach.