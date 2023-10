Opłata reklamowa w 2024 r. Kto, kiedy i ile płaci?

Podsumowanie

Opłata reklamowa to lokalna opłata wprowadzona przez radę gminy od tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Jej pobór jest ograniczony do obszarów, gdzie obowiązują określone zasady sytuowania tych elementów. Osoby odpowiedzialne za jej wniesienie to m.in. właściciele nieruchomości, na których znajdują się te reklamy, a w przypadku współwłasności, wszyscy współwłaściciele ponoszą solidarną odpowiedzialność. Istnieją jednak sytuacje, kiedy opłaty nie pobiera się, np. gdy reklamy nie są widoczne publicznie czy mają charakter religijny. Zapłacony podatek od nieruchomości za te elementy jest zaliczany na poczet opłaty reklamowej. Wysokość opłaty jest zmienna i zależy od kilku czynników, w tym od decyzji rady gminy i obwieszczeń Ministra Finansów. W 2024 roku stawki opłaty są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, a ich pobór może być realizowany w drodze inkasa.