Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

Narodowy Bank Polski podał, że średni kurs euro (tabela NBP nr 190/A/NBP/2023) ustalony na pierwszy dzień roboczy października 2023 roku to 4,6091 zł. Jest to wartość niższa w porównaniu z kursem z ubiegłego roku, który wynosił 4,8272 zł. W związku z niższym kursem euro, limity podatkowe, które zaczną obowiązywać od stycznia 2024, zostaną skorygowane w dół.

Pełna księgowość 2024 - limit

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za ubiegły tok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Limit wyrażony w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Kurs w dniu 2 października 2023 r. wynosił 4,6091 zł. Wobec czego, po przeliczeniu, limit przychodów za rok 2023, decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r., wynosi 9.218.200 zł.

Oznacza to, że limit przychodów za 2023 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r. jest niższy o 436.200 zł, od tego, który obowiązywał poprzednio.

Limity dla małego podatnika VAT w 2024 roku

Kurs euro ustalony przez Narodowy Bank Polski na początku października ma też kluczowe znaczenie dla określenia limitów sprzedaży, które decydują o tym, kto w kolejnym roku podatkowym zostanie zakwalifikowany jako "mały podatnik VAT". Dla większości podatników VAT, limit ten to 2.000.000 euro, choć dla pewnych grup wynosi on 45.000 euro. Jeśli wartość sprzedaży podatnika w 2023 roku nie przekroczyła tego progu, w 2024 roku będzie mógł on korzystać z uprzywilejowanego statusu małego podatnika VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W 2024 roku, aby uzyskać status "małego podatnika VAT", wartość sprzedaży podatnika (włączając kwotę podatku) w 2023 roku nie może przekroczyć 9.218.000 zł, co odpowiada równowartości 2.000.000 euro. Natomiast osoby prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi czy świadczące usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, będą mogły korzystać z tego statusu, jeśli ich wynagrodzenie za usługi (wraz z kwotą podatku) w 2023 roku nie przekroczyło 207.000 zł, co jest równowartością 45.000 euro.

Mały podatnik w PIT i CIT - limity 2024

Kurs euro z 2 października 2023 roku potrzebny jest do określenia limitów przychodu ze sprzedaży, które decydują o zakwalifikowaniu podatnika do kategorii "małych podatników" w kontekście podatku dochodowego na nadchodzący rok podatkowy. Ten sam kurs wpływa też na limity jednorazowej amortyzacji.

Aby zakwalifikować się jako mały podatnik PIT i CIT w 2024 roku, wartość przychodu ze sprzedaży podatnika (uwzględniając kwotę należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć 9.218.000 zł, co odpowiada równowartości 2.000.000 euro.

Warto również podkreślić, że mali podatnicy, którzy nabyli środek trwały zaliczany do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych), mogą skorzystać z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do rocznego limitu 50.000 euro. W 2024 roku łączna wartość tych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 230.000 zł.

Autopromocja Bieżące aktualności o zmianach przepisów Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ... IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Przy czym podmioty rozpoczynające działalność (w kontekście podatników CIT), które zostały założone, między innymi przez osoby fizyczne wnoszące do kapitału nowo utworzonego podmiotu wcześniej prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub jego składniki majątkowe o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro, nie mogą stosować jednorazowej amortyzacji. W 2024 roku ten limit wynosi 46.000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limit

W 2024 roku podatnicy, których przychody w roku 2023 nie przekroczyły 9.218.200 zł, będą uprawnieni do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. A przypadku gdy ich przychody w 2023 roku nie przekroczyły 921.820 zł, będą mogli korzystać z kwartalnego rozliczenia ryczałtu.

Aby korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnik w poprzednim roku podatkowym musiał uzyskać:

przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nieprzekraczające 2.000.000 euro;

przychody wyłącznie z działalności realizowanej w formie spółki, przy czym łączne przychody wszystkich wspólników z tej działalności nie mogły przekroczyć 2.000.000 euro.

Dla porównania, w 2023 roku limit dla ryczałtu wynosił 9.654.400 zł, a prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu przysługiwało tym, których przychody w 2022 roku nie przekroczyły 965.440 zł. Przy czym, nawet jeśli podatnicy przekroczyli te limity w trakcie 2023 roku, nie utracili prawa do opodatkowania ryczałtem ani do kwartalnego rozliczenia w tym roku.