Jednorazowa amortyzacja - limit 2024

Jednorazowa amortyzacja w 2024 roku. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (do wysokości 50 000 euro) mogą dokonywać podatnicy PIT i CIT posiadający status małego podatnika oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą. Limit ten na 2024 rok, po przeliczeniu według średniego kursu euro z dnia 2 października br., wynosi 230.000 zł.

Kto ma prawo do jednorazowej amortyzacji?

Prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych, mają podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Prawo to wynika z przepisów art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT i art. 16k ust. 7-13 ustawy o CIT.

Mały podatnik PIT i CIT w 2024 r.

Wyjaśnijmy, że status małego podatnika na gruncie PIT i CIT przysługuje podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Przeliczenia tego limitu na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na pierwszy dzień roboczy października tego roku, czyli poniedziałek 2 października 2023 r. wyniósł 4,6091 zł. Narodowy Bank Polski podał ten kurs w tabeli NBP nr 190/A/NBP/2023.

Wobec czego, w 2024 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego w 2023 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła kwoty 9.218.000 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Jednorazowa amortyzacja w 2024 r.

Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Wyrażona w euro kwota limitu jednorazowej amortyzacji obowiązuje w przypadku podatników (tj. małych podatników i rozpoczynający prowadzenie działalności) podatku od osób fizycznych, jak również w przypadku podatników podatku od osób prawnych, o czym mówi art. 22k ust. 7-13 oraz art. 5a pkt 20 ustawy o PIT i odpowiednio art. 16k ust. 7-13 oraz art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

Przeliczenia tego limitu na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Po przeliczeniu według kursu euro z dnia 2 października 2023 roku, który wyniósł 4,6091 zł zł, kwota limitu jednorazowej amortyzacji w 2024 r. wyniesie 230.000 zł.

Jednakże podmioty rozpoczynające działalność (w kontekście podatników CIT), które zostały założone, między innymi przez osoby fizyczne wnoszące do kapitału nowo utworzonego podmiotu wcześniej prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub jego składniki majątkowe o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro, nie mogą stosować jednorazowej amortyzacji. W 2024 roku ten limit wynosi 46.000 zł.

A mortyzacja jednorazowa fabrycznie nowych środków trwałych do 100 tys. zł

Poza tym, podatnik podatku od osób fizycznych, jak i podatnik podatku od osób prawnych, bez względu na wielkość osiąganych przychodów ma prawo do zaliczenia w koszty podatkowe jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do 100 tys. zł. Co wynika z zapisów art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT i art. 16k ust. 14-21 ustawy o CIT.

A zatem, wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z preferencyjnej amortyzacji i dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł.

Kwota 100 tys. zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.