Mały podatnik 2024. Limit do VAT, PIT, CIT

Rok 2024 przynosi zmiany dotyczące małych podatników w zakresie VAT, PIT oraz CIT, które dotyczą limitów wartości sprzedaży oraz przychodu, które decydują o tym, czy podatnik może korzystać ze statusu "małego podatnika". W poniższym tekście przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat, oparte o kurs euro z 2 października 2023 roku, ogłoszony przez NBP.

Mały podatnik VAT 2024

Kurs euro ustalony pierwszego roboczego dnia października, tj. 2 października 2023 r., wynoszący 4,6091 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2023), stanowi podstawę do wyznaczenia limitu wartości sprzedaży dla małych podatników VAT na 2024 rok. Dla większości podatników VAT, limit ten wynosi 9.218.000 zł, co odpowiada równowartości 2.000.000 euro. Istnieją jednak wyjątki, takie jak przedsiębiorstwa maklerskie czy zarządzający funduszami, dla których limit wynosi 207 000 zł, czyli równowartość 45 000 euro.

Warto zaznaczyć, że od 1 lipca 2023 r. podstawowy limit dla małego podatnika VAT został podniesiony z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.

Mały podatnik PIT i CIT 2024

Podobnie jak w przypadku VAT, kurs euro z 2 października 2023 r. określa limit wartości przychodu ze sprzedaży dla małych podatników PIT i CIT. Aby zakwalifikować się jako mały podatnik w 2024 roku, wartość przychodu ze sprzedaży (uwzględniając kwotę należnego podatku) w roku 2023 nie może przekroczyć 9.218.000 zł.

Dodatkowo, małym podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie, co w przeliczeniu na złote wynosi 230.000 zł. Przy czym jednorazowej amortyzacji nie zastosują podmioty rozpoczynające działalność (podatnicy CIT), które zostały utworzone m.in. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro - limit ten wynosi 46 000 zł, dla 2024 roku.

Podsumowując, w 2024 roku małe przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do nowych limitów wartości sprzedaży i przychodu, aby korzystać z ulg i preferencji przewidzianych dla małych podatników. Dla większości podatników VAT, kluczowy limit wynosi 9.218.000 zł. W przypadku PIT i CIT, podatnicy muszą również uwzględniać ten sam limit. Dodatkowo, małym podatnikom oferowane są ulgi w zakresie jednorazowej amortyzacji, jednak z pewnymi wyjątkami.

