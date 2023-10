Podatek od kota. Kiedy? Ile wynosi podatek od kota?

W Polsce, choć nie istnieje podatek od posiadania kota (w przeciwieństwie do podatku od posiadania psa), to jednak przy zakupie droższego kota musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, znanego jako PCC. Ta kwestia budzi wiele emocji i pytań wśród miłośników czworonogów. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć ten temat, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Decydując się na zakup kota, trzeba mieć świadomość, że wiąże się to z różnymi dodatkowymi opłatami. Oczywiście zakup jedzenia, zabawek czy też szczepienia nie są zaskoczeniem dla większości właścicieli. Jednakże opłata za zakup czworonoga może być dla wielu nowością. W Polsce znana jest opłata w formie podatku od psa (uregulowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych), ale istnieje także podatek od kota.

Jeśli zdecydujemy się na zakup kota, warto zwrócić uwagę na jego cenę. Jeśli nasz nowy kot kosztuje 1 tys. zł lub mniej, nie musimy martwić się podatkiem. W przypadku jednak gdy wydamy na kota więcej niż 1 tys. zł, obowiązkiem nabywcy jest zapłacenie podatku PCC w wysokości 2% wartości zwierzaka. Dla przykładu, jeśli zdecydujemy się na zakup kota norweskiego leśnego za 3,5 tys. zł, podatek wyniesie 70 zł.

Kontrowersje wokół podatku PCC od kota

Nie brakuje głosów twierdzących, że podatek PCC nie powinien dotyczyć zakupu zwierząt. Argumentują oni, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą, lecz istotą żyjącą zdolną do odczuwania cierpienia. Tymczasem ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych mówi, że podatkowi podlega umowa sprzedaży rzeczy.

Mimo tych kontrowersji, stanowisko fiskusa jest jednoznaczne. W interpretacjach podatkowych organy skarbowe odwołują się do art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, z którego wynika, że w sprawach nieuregulowanych przez tę ustawę, do zwierząt stosuje się przepisy dotyczące rzeczy. To oznacza, że w kwestii sprzedaży zwierząt należy stosować przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawę o PCC.

Jeśli zdecydujesz się na zakup drogiego kota, musimy pamiętać o obowiązku zapłacenia podatku PCC w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W tym samym terminie należy złożyć deklarację PCC-3. Istnieje możliwość przesłania jej elektronicznie.

Nieuiszczenie podatku w odpowiednim czasie może skutkować nałożeniem odsetek za zwłokę oraz mandatem karnym.

Ważne Podatek PCC od zakupu kota należy opłacić do 14 dni od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Zazwyczaj jest to dzień zawarcia umowy.

Kiedy nie ma podatku od kota?

Nie wszyscy właściciele kotów muszą płacić podatek. Istnieją pewne wyjątki od opłacania podatku PCC. Jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT, np. zajmuje się profesjonalnie hodowlą i obrotem kotami, lub jest z VAT zwolniony (np. jest rolnikiem ryczałtowym), wówczas kupujący nie musi płacić PCC.

Ponadto, osoby, które otrzymały kota jako darowiznę i jego wartość nie przekroczyła 5 733 zł, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku. Dodatkowo, adopcja kota ze schroniska (nawet jeśli jest rasowy), przygarnięcie kota znalezionego na ulicy lub jego przysposobienie bez formalnej transakcji kupna-sprzedaży również zwalnia z obowiązku płacenia podatku.

Podsumowanie W Polsce, przy zakupie kota, nabywcy mogą zostać obciążeni podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli wartość zwierzaka przekracza 1 tys. zł. Wysokość tego podatku wynosi 2% wartości kota. Chociaż istnieją kontrowersje dotyczące klasyfikacji zwierząt jako "rzeczy" w kontekście podatkowym, stanowisko fiskusa jest jednoznaczne i opiera się na przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy o PCC. Obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji PCC-3 występuje w ciągu 14 dni od zakupu. Istnieją jednak pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku płacenia tego podatku, zwłaszcza jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT lub jest z niego zwolniony.