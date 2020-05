Wydatki na samochody firmowe a koszty podatkowe w objaśnieniach MF

Nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o CIT (tj. ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159) - wprowadziła m.in. podwyższenie do 150 000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym do kwoty 225 000 zł.

Takie same limity kwot dotyczą również opłat zaliczanych do kosztów podatkowych wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Nowe regulacje wprowadziły nowe zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów tzw. „użytek mieszany”. Przepisy ograniczają do 75% wysokość możliwych do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej. Oznacza to, że 25% poniesionych wydatków eksploatacyjnych jest wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

Zagadnienia jakie poruszają objaśnienia to m.in. moment zawarcia umowy leasingu a prawo do skorzystania z rozliczania auta w działalności gospodarczej na starych zasadach tj zasadach sprzed 2019 r. W przypadku zawarcia umowy leasingu np. w grudniu 2018 r. i otrzymaniem pojazdu w 2019 r. teoretycznie jeśli zostały spełnione warunki umowy leasingu możemy rozliczać auto na dotychczasowych zasadach. Jednak jak wskazują objaśnienia podatkowe w przypadku zakupu auta w leasingu w 2018 r. ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, nieuzasadnionym przyczynami natury obiektywnej (np. znaczną liczbą dostawi związaną z nią koniecznością oczekiwania na dany model, itp.), działanie takie może być rozpatrywane przez organy podatkowe jako obejście prawa podatkowego (podlegające ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania).

reklama reklama



Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Oznacza to, że organ sam będzie mógł ocenić i sprawdzić czy w danym przypadku doszło do zakupu auta tylko z takiego powodu aby skorzystać z preferencji podatkowych na „starych” zasadach. Jak wskazują objaśnienia podatkowe na takie ryzyko naraża się w szczególności podatnik, którego umowa np. leasingu nie zawiera wszystkich istotnych elementów dla danej umowy, takich jak oznaczenie rzeczy oddawanej w leasing, oznaczenie zbywcy, od którego finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz; wysokość rat leasingu należne finansującemu od podatnika oraz terminy poszczególnych rat; Dodatkowo warto zauważyć, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowana dotyczy działań podejmowanych w sposób sztuczny, w związku z tym podatnik powinien wykazać, jakie były cele jego posunięcia oraz to, że nie były one związane tylko z uzyskaniem korzyści podatkowej.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę to wyjątek od zasady stosowania starych rozliczeń dotyczących kosztów opłat serwisowych wynikających z umowy leasingu zawartej przed dniem 1 stycznia 2019 r. Podlegają one ograniczeniom związanym z używaniem samochodu osobowego do celów mieszanych na nowych zasadach (25% poniesionych wydatków jest wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów).

To wszystko oznacza, że jeżeli nabyliśmy samochód w 2018 r. lub podpisaliśmy w grudniu 2018 r. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego niebędącego samochodem elektrycznym. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zaliczamy do kosztów podatkowych: wydatki eksploatacyjne związane z wykorzystywaniem tego samochodu do celów mieszanych w wysokości 75% tych wydatków (według nowych zasad), oraz opłaty wynikające z zawartej umowy leasingu na dotychczasowych zasadach, tj. w pełnej wysokości (nie stosuje się ograniczenia 150 000 zł).

Warto zwrócić uwagę, że w związku z interpretacją przepisów przez Ministerstwo Finansów w zakresie samochodów osobowych podatnicy, którzy nabyli samochody w ramach umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze przed wejściem w życie przepisów nowelizujących i rozliczają je na zasadach z przed 2019 r. powinni być przygotowani na możliwość badania przez Urzędy Skarbowe umów zawartych z tymi firmami.

Mateusz Rowicki, konsultant w NGL Legal