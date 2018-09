Ordynacja podatkowa 2020 - wyższa opłata za wydanie interpretacji podatkowej

Projekt nowej Ordynacji podatkowej

Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt ustawy – Ordynacja podatkowa, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, powołaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz. 1471). Zastąpi on obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Obecnie poddawany jest uzgodnieniom zewnętrznym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym. Zakłada się, że nowa ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

reklama reklama

Zawarte w projektowanej ustawie regulacje mają służyć realizacji dwóch podstawowych celów, tj. ochrony prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz zwiększenia efektywności i skuteczności poboru podatków. Przewiduje się m.in.:

1) złagodzenie nadmiernego rygoryzmu ordynacji podatkowej w odniesieniu do podatników – wprowadzono mechanizmy prawne chroniące pozycję podatnika, a przede wszystkim: zasady ogólne prawa podatkowego, konsensualne formy załatwiania spraw podatkowych (umowy podatkowe, mediacje, umowę o współdziałanie konsultacje skutków podatkowych transakcji), normatywny katalog praw i obowiązków podatnika, sprecyzowanie prawa podatnika do uzyskania informacji oraz wsparcia w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu jego obowiązków i praw, nowe limity i sposoby liczenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nowe środki zwalczania przewlekłości postępowania, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, rezygnacja z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, umorzenie podatku, dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia, urzędowe informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym, projekt zachowuje też wiele rozwiązań istniejących w obecnej ordynacji podatkowej, ale dostosowuje je do trendów wynikających z orzecznictwa TK iNSA;

2) wprowadzenie mechanizmów i procedur zwiększających możliwości organów podatkowych i zapewniających zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych, a przede wszystkim: doskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie efektywnego modelu postępowania podatkowego poprzez możliwość orzekania w decyzjach cząstkowych o nadpłacie i możliwość prowadzenia postępowań cząstkowych dotyczących wyspecjalizowanych obszarów, np. w sprawach o stosowanie klauzuli obejścia prawa podatkowego, czy cen transferowych a także odbiurokratyzowanie niektórych postępowań w sprawach powtarzalnych lub prostych (postępowanie uproszczone, postępowanie reprezentatywne, eliminacja postępowań dotyczących bagatelnych kwot podatku), uporządkowanie nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji ostatecznych, wprowadzenie obowiązku współdziałania podatnika i organu podatkowego, upowszechnienie stosowania komunikacji elektronicznej, sprecyzowanie przesłanek stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności, uporządkowanie zasad stosowania i miarkowania kar porządkowych, zmodyfikowanie zasad wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego;

3) ulepszenie wymiany informacji pomiędzy organami państwa;

4) uporządkowanie kwestii reprezentacji i pełnomocnictw;

5) modyfikacja przepisów związanych z ewidencją i identyfikacją podatników.

Jedna z propozycji zawartych w tym obszernym projekcie zakłada wprowadzenie podwyżki opłaty za wydanie interpretacji podatkowej z 40 zł do 2 tys zł.

Przy czym, wyjaśnienia wymaga fakt, że w projekcie utrzymano dotychczasową podstawową wysokość opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W dalszym ciągu wniosek o interpretację będzie co do zasady podlegał opłacie w wysokości 40 zł. Opłata za wspólny wniosek będzie stanowiła tak jak dotychczas iloczyn kwoty opłaty od zwykłego wniosku, tj. 40 zł i liczby wnioskodawców składających wspólny wniosek. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), opłata będzie pobierana jak obecnie od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Skomplikowany stan faktyczny we wniosku to wyższa opłata

Ustawodawca chce wprowadzić jednak rozróżnienie w kwestii opłat za interpretacje podatkowe. I tak, jeżeli przedmiotem wniosku o interpretację będzie szczególnie skomplikowany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), zaproponowano podwyższoną opłatę od wniosku w wysokości 2 tys. zł.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Podwyższona opłata będzie ustalana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w drodze postanowienia, na które będzie służyło zażalenie. Wystąpienie szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) będzie podlegało w każdej indywidualnej sprawie ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decydujące znaczenie będzie miała treść wniosku zainteresowanego i opisane w nim zagadnienie wymagające interpretacji organu. Stwierdzenie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spełnienia kryterium szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) będzie musiało być poparte stosownym uzasadnieniem zawartym w treści postanowienia. Złożenie zażalenia na postanowienie w sprawie ustalenia podwyższonej opłaty nie będzie wstrzymywało postępowania w sprawie wydania interpretacji. Sformalizowanie procedury ustalania podwyższonej opłaty ma gwarantować, że ocena dokonywana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie będzie nosiła cech dowolności.