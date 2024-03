Lista krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych

Opublikowane zostało obwieszczenie MF dotyczące listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej. Obwieszczenie zostało wydane w związku ze zmianami w unijnym wykazie.

Lista krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych - obwieszczenie MF

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej.

Zgodnie z treścią tego dokumentu, opublikowanego w Monitorze Polskim (rok 2024 poz. 185), na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760) ogłasza się, co następuje:



Lista krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi załącznik do obwieszczenia.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zawiera następującą listę krajów i terytoriów:

Republika Fidżi Guam Republika Palau Republika Trynidadu i Tobago Federacja Rosyjska Samoa Amerykańskie

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w dniu 20 lutego 2024 roku i jest dostępny pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C_202401804. Zgodnie z załącznikiem nr 1 tego dokumentu, unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych obejmuje obecnie następujące kraje i terytoria:

1. Samoa Amerykańskie

Samoa Amerykańskie nie prowadzi żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, nie podpisało ani nie ratyfikowało – nawet poprzez jurysdykcję, której jest terytorium zależnym – wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, nie zobowiązało się do stosowania minimalnych standardów dotyczących erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (minimalnych standardów BEPS) ani do tego, że zajmie się tymi kwestiami.

2. Anguilla

Od Światowego Forum Anguilla nie otrzymała oceny co najmniej „w dużej mierze spełnia” (ang. largely compliant) w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek. Anguilla – nie podejmując wszystkich niezbędnych działań w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia wymogów dotyczących istoty ekonomicznej w myśl kryterium 2.2 – wspiera także struktury i uzgodnienia typu offshore mające przyciągać zyski, które nie odzwierciedlają rzeczywistej istoty ekonomicznej.

3. Antigua i Barbuda

Od Światowego Forum Antigua i Barbuda nie otrzymała oceny co najmniej „w dużej mierze spełnia” (ang. largely compliant) w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek.

4. Fidżi

Fidżi nie podpisało ani nie ratyfikowało wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, stosuje szkodliwe preferencyjne systemy podatkowe (przedsiębiorstwa eksportujące, zachęty w odniesieniu do dochodów przedsiębiorstw z branży technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), preferencyjna stawka podatkowa dla regionalnych lub globalnych siedzib przedsiębiorstw), nie przystąpiło do otwartych ram ani nie wdrożyło minimalnych standardów BEPS, i nie rozwiązało jeszcze tych kwestii.

5. Guam

Guam nie prowadzi żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, nie podpisał ani nie ratyfikował – nawet poprzez jurysdykcję, której jest terytorium zależnym – wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, nie zobowiązał się do stosowania minimalnych standardów BEPS ani do tego, że zajmie się tymi kwestiami.

6. Palau

Palau nie prowadzi żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, nie podpisało ani nie ratyfikowało wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, ani nie rozwiązało jeszcze tych kwestii.

7. Panama

Od Światowego Forum Panama nie otrzymała oceny co najmniej „w dużej mierze spełnia” (ang. largely compliant) w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek, stosuje szkodliwy system zwolnienia dochodów ze źródeł zagranicznych i nie rozwiązała jeszcze tych kwestii.

8. Federacja Rosyjska

Federacja Rosyjska stosuje szkodliwy preferencyjny system podatkowy (międzynarodowe spółki holdingowe) i nie rozwiązała tej kwestii.

9. Samoa

Samoa stosuje szkodliwy preferencyjny system podatkowy (spółki offshore) i nie rozwiązało jeszcze tej kwestii.

10. Trynidad i Tobago

Od Światowego Forum Trynidad i Tobago nie otrzymał oceny co najmniej „w dużej mierze spełnia” (ang. largely compliant) w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek, nie podpisał ani nie ratyfikował wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, stosuje szkodliwe preferencyjne systemy podatkowe (wolne obszary), nie wdrożył minimalnego standardu BEPS dotyczącego sprawozdawczości w podziale na kraje i nie rozwiązał jeszcze tych kwestii.

Trynidad i Tobago zobowiązał się także do zajęcia się w odpowiednim czasie zaleceniami Światowego Forum dotyczącymi automatycznej wymiany informacji (kryterium 1.1), tak by otrzymać oznaczenie co najmniej „istniejące, ale wymagające poprawy” w odniesieniu do podstawowych wymogów 1 i 2 w zaplanowanym na jesień 2024 r. sprawozdaniu z wzajemnej oceny w ramach Światowego Forum.

11. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych nie prowadzą żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, nie podpisały ani nie ratyfikowały, nawet poprzez jurysdykcję, której są terytorium zależnym, wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, stosują szkodliwe preferencyjne systemy podatkowe (program rozwoju gospodarczego, przedsiębiorstwa zwolnione, akt regulacyjny w sprawie międzynarodowego centrum bankowości), nie zobowiązały się do stosowania minimalnych standardów BEPS ani do tego, że zajmą się tymi kwestiami.

12. Vanuatu

Vanuatu wspiera struktury i uzgodnienia typu offshore mające przyciągać zyski, które nie odzwierciedlają rzeczywistej istoty ekonomicznej, i nie rozwiązało jeszcze tej kwestii.

Vanuatu oczekuje na dodatkową weryfikację ze strony Światowego Forum w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek.