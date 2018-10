Umowa faktoringu bez PCC

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2018 r., 0111-KDIB2-2.4014.57.2018.3.SK.

Sprawa dotyczyła spółki francuskiej, która świadczy usługi faktoringu dla różnych spółek z obszaru UE. Usługi te są świadczone na podstawie jednej, ogólnoeuropejskiej umowy faktoringu. Do tejże umowy miała przystąpić polska spółka akcyjna. Umowa miała polegać na zobowiązaniu spółki francuskiej do wykupienia od spółki polskiej określonych, nieuregulowanych wierzytelności za cenę równą ich wartości nominalnej. W zamian za świadczone usługi spółce francuskiej należało się wynagrodzenie.

Na tym tle spółka zadała pytanie, czy umowa faktoringu, na podstawie której następuje odpłatne nabycie wierzytelności handlowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Spółka stała na stanowisku, że umowa opisana we wniosku nie podlega PCC i wskazała, że umowa faktoringu nie znajduje się w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych, od których, zgodnie z ustawą o PCC, należy zapłacić podatek. Spółka uznała, że stosunek łączący faktora i faktoranta łączy w sobie elementy cesji wierzytelności, umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług. Istota tego stosunku sprowadza się do nabywania wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom wobec ich dłużników przez wyspecjalizowane podmioty finansowe - faktorów, przed terminem ich płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora. Spółka uznała, że tym samym umowy faktoringu nie można zakwalifikować do żadnej z czynności prawnych podlegających opodatkowaniu PCC. Ponadto, spółka powołała się na przepis ustawy o PCC, który mówi, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT i wskazała, że świadczenie przez nią usług w ramach umowy faktoringu podlega w Polsce opodatkowaniu VAT.

Organ uznał argumentację spółki i zgodził się, że nabywanie wierzytelności handlowych przez spółkę w ramach umowy faktoringu będzie następować bezpośrednio w wykonaniu tej umowy a nie na podstawie którejkolwiek z czynności prawnych wymienionych w ustawie o PCC, w szczególności umowy sprzedaży. Organ uznał zatem, że skoro umowa faktoringu nie została wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, to nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Stanisław Nidecki

Źródło: taxonline.pl