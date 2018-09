Podatkowe skutki zmiany kapitału spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego stanowi jedną z możliwych opcji dofinansowania spółki w sytuacji, gdy jej kondycja finansowa utrudnia lub uniemożliwia jej dalsze funkcjonowanie bądź realizację związanych z nią planów - jak zmiana formy prawnej. Kapitał zakładowy można podwyższyć, jeżeli zwiększy się wartość nominalną istniejących udziałów, bądź też dokona emisji nowych. Nowe udziały mogą zostać zakupione przez dotychczasowych wspólników spółki, bądź też inne zainteresowane podmioty.

Należy przy tym wskazać, iż podwyższenie kapitału zakładowego pociąga za sobą zobowiązanie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 rzeczonej ustawy za zmianę umowy spółki uważa się w spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Podstawą opodatkowania zgodnie z przepisami jest w tej sytuacji wartość dokonanych wkładów. Warto przy tym także wskazać, iż w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest odniesienia do wartości rynkowej przedmiotowych wkładów, w związku z czym wycena dokonana przez spółkę nie może zostać zakwestionowana przez organ podatkowy. Stawka podatku w przedmiotowej sprawie wynosić będzie 0,5%. Wskazuje się przy tym, iż terminem, w którym po stronie spółki powstanie obowiązek podatkowy, jest dzień, w którym została podjęta uchwała dotycząca podwyższenia kapitału spółki - czy to zwiększenia wartości nominalnej udziałów, czy też emisji nowych.

Przychód spółki

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego dofinansowywana spółka otrzymuje albo określoną sumę pieniędzy, albo określony wkład materialny o konkretnej wartości. W związku z powyższym po stronie podatnika mogą pojawić się wątpliwości dotyczące powstania zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych, wynikające z powyższego przysporzenia.

W związku z tym wskazać należy, iż przychodów, które zostały otrzymane przez spółkę w celu podwyższenia kapitału zakładowego nie należy zaliczać się do przychodów podatkowych, a więc w konsekwencji nie są one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wynika to z uregulowania zawartego w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jego treścią do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego osoby prawnej.