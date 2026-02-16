Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?
REKLAMA
REKLAMA
Aż 56 proc. badanych boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research. Według autorów badania wynika to m.in. stąd, że 38 proc. badanych nie wie, czy zmieniły się zasady rozliczeń podatkowych.
- Strach przed błędami w zeznaniach podatkowych
- Problemy z rozliczeniem PIT - trudności zgłaszane przez respondentów
Od niedzieli 15 lutego można składać zeznana podatkowe za 2025 r. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax, blisko połowa ankietowanych zamierza złożyć rozliczenie roczne jeszcze w lutym.
REKLAMA
REKLAMA
Strach przed błędami w zeznaniach podatkowych
„Aż 56 proc. badanych przyznaje, że boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zestawienia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. rosnąca dezorientacja przepisami – 38 proc. respondentów przyznało, że nie wie, czy zasady rozliczeń uległy zmianie, co stanowi wzrost o 6 p.p. względem ubiegłego roku. Wśród problemów przy rozliczaniu PIT 24 proc. ankietowanych wskazało trudności w zrozumieniu ulg podatkowych, a co piąty badany – skomplikowane, trudne do zrozumienia przepisy” – czytamy w informacji prasowej na temat badania.
Problemy z rozliczeniem PIT - trudności zgłaszane przez respondentów
Z sondażu wynika, że 51 proc. połowa ankietowanych woli samodzielnie sprawdzić dostępne ulgi niż zaufać rządowemu systemowi. 41 proc. badanych woli szukać wsparcia w tej kwestii u niezależnych doradców podatkowych lub w darmowych programach do rozliczeń.
„Jedną z przyczyn może być nieznajomość dostępnych ulg, którą zadeklarowało 33 proc. badanych. Z drugiej strony aż 88 proc. ankietowanych Polaków chciałoby lepiej poznać ulgi, dzięki którym mogliby obniżyć swój podatek. To wzrost o 5 p.p. w porównaniu z 2025 rokiem” – czytamy w informacji prasowej.
REKLAMA
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI (online) na panelu internetowym SW Panel. Zrealizowano je pod koniec stycznia 2026.
REKLAMA
REKLAMA