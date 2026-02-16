REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?

Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?

16 lutego 2026, 15:05
Aż 56 proc. badanych boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research. Według autorów badania wynika to m.in. stąd, że 38 proc. badanych nie wie, czy zmieniły się zasady rozliczeń podatkowych.

Od niedzieli 15 lutego można składać zeznana podatkowe za 2025 r. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax, blisko połowa ankietowanych zamierza złożyć rozliczenie roczne jeszcze w lutym.

Strach przed błędami w zeznaniach podatkowych

Aż 56 proc. badanych przyznaje, że boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zestawienia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. rosnąca dezorientacja przepisami – 38 proc. respondentów przyznało, że nie wie, czy zasady rozliczeń uległy zmianie, co stanowi wzrost o 6 p.p. względem ubiegłego roku. Wśród problemów przy rozliczaniu PIT 24 proc. ankietowanych wskazało trudności w zrozumieniu ulg podatkowych, a co piąty badany – skomplikowane, trudne do zrozumienia przepisy” – czytamy w informacji prasowej na temat badania.

Zobacz również:

Problemy z rozliczeniem PIT - trudności zgłaszane przez respondentów

Z sondażu wynika, że 51 proc. połowa ankietowanych woli samodzielnie sprawdzić dostępne ulgi niż zaufać rządowemu systemowi. 41 proc. badanych woli szukać wsparcia w tej kwestii u niezależnych doradców podatkowych lub w darmowych programach do rozliczeń.

Jedną z przyczyn może być nieznajomość dostępnych ulg, którą zadeklarowało 33 proc. badanych. Z drugiej strony aż 88 proc. ankietowanych Polaków chciałoby lepiej poznać ulgi, dzięki którym mogliby obniżyć swój podatek. To wzrost o 5 p.p. w porównaniu z 2025 rokiem” – czytamy w informacji prasowej.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI (online) na panelu internetowym SW Panel. Zrealizowano je pod koniec stycznia 2026.

oprac. Anna Rymkiewicz
