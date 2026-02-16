REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2025 rok. Jak poprawnie złożyć zeznanie, by uniknąć kosztownych błędów?

Podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2025 rok. Jak poprawnie złożyć zeznanie, by uniknąć kosztownych błędów?

16 lutego 2026, 08:48
Od niedzieli 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za rok 2025. Mogą zrobić to przez internet – z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT lub formularzy elektronicznych – albo na papierze. Czas na złożenie zeznania upływa 30 kwietnia.

Forma składania zeznań: papierowa i elektroniczna

Podatnicy mogą składać rozliczenia podatkowe za 2025 r. w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo też skorzystać z rozwiązań dostępnych przez internet. Chodzi o formularze elektroniczne, dostępne na stronie podatki.gov.pl albo w e-Urzędzie Skarbowym. W tym ostatnim – w ramach usługi Twój e-PIT – również od 15 lutego będzie można znaleźć także wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za ubiegły rok. Dostęp do tej usługi można także uzyskać za pośrednictwem aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.

Rodzaje formularzy: PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-OP, PIT-DZ

MF wstępnie wypełnia zeznania podatkowe osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także przedsiębiorców. To oznacza, że podatnicy mogą znaleźć w usłudze Twój e-PIT wstępnie wypełnione formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP i informacje PIT-DZ.

PIT-37 składają osoby, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent. PIT-38 składają osoby, które uzyskały przychody kapitałowe, a PIT-28 to formularz dla tych podatników, którzy rozliczają przychody z najmu, w tym uzyskiwane z działalności gospodarczej, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem. PIT-36 jest formularzem dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych, zaś PIT-36L składają osoby rozliczające przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym. Oświadczenie PIT-OP składają osoby, które osiągnęły wyłącznie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A, a informacje PIT-DZ dotyczą danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi i są składane przez osoby, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+, czyli mających co najmniej czworo dzieci.

Ulgi podatkowe w wstępnie wypełnionych formularzach

W ramach wstępnie wypełnionych formularzy będą uwzględnione także niektóre ulgi, z których może skorzystać podatnik. Przy czym ulga na dzieci oraz ulga dla osób do 26 roku życia pojawią się w zeznaniu automatycznie, zaś ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót i ulga dla rodzin z co najmniej czworgiem dzieci zostaną uwzględnione, jeśli zostały wykazane w informacji od płatnika. Pozostałe ulgi podatnicy będą musieli wpisać do formularzy samodzielnie.

Jeśli podatnik nie złoży zeznania – np. na papierze – i nie uzupełni wstępnie wypełnionego zeznania w usłudze Twój e-PIT, wówczas z dniem 30 kwietnia to wstępnie wypełnione zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Automatyczna akceptacja nie obejmuje zeznań składanych przez przedsiębiorców, czyli PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować samodzielnie.

Zwrot podatku

Podatnicy, którzy nie korzystają z ulg i odliczeń, mogą zrezygnować z przeglądania wstępnie wypełnionych zeznań i poczekać na ich automatyczną akceptację, jednak – jeśli zeznanie wykaże nadpłatę – będą musieli dłużej poczekać na zwrot podatku. Termin, od którego liczy się zwrot, będzie bowiem przypadać na 30 kwietnia. Na zwrot podatku MF ma maksymalnie 45 dni w przypadku zeznań złożonych drogą elektroniczną albo do 3 miesięcy, jeśli zeznanie zostało złożone na papierze.

Dopłata podatku

Jeśli podatnikowi z zeznania wyjdzie konieczność dopłacenia podatku, to powinien to zrobić do 30 kwietnia, inaczej będzie musiał zapłacić także odsetki karne. Osoba, która wypełnia zeznanie podatkowe na papierze, powinna wpłacić środki na konto urzędu skarbowego. Podobnie jest w przypadku formularzy online, które są dostępne na stronach podatki.gov.pl. Jeśli jednak podatnicy skorzystają z usługi Twój e-PIT, wówczas otrzymają wygenerowany dla nich mikrorachunek podatkowy, na który należy wpłacić zaległy podatek. Jeśli zaś konieczność dopłacenia podatku pojawi się w przypadku podatnika, którego zeznanie zostało automatycznie zaakceptowane, wówczas w terminie miesiąca od dnia tej akceptacji uzyska od urzędu skarbowego informację o kwocie do zapłaty.

Termin składania zeznania

Termin złożenia zeznania w tym roku upływa 30 kwietnia. Ponieważ jest to środa, czyli dzień roboczy, w tym roku nie będzie przedłużenia terminu złożenia rocznego PIT (jeśli 30 kwietnia przypada na dzień wolny, wówczas termin złożenia zeznania jest przedłużony do pierwszego dnia roboczego, przypadającego po 30 kwietnia).

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
