MF: Można już zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu, profilu zaufanego
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 14 lutego Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Dzięki temu użytkownicy KSeF mogą uwierzytelnić się w systemie za pomocą aplikacji mObywatel, mojeID - bankowości elektronicznej, e-dowodu i profilu zaufanego. Integracja umożliwia szybkie i wygodne potwierdzanie tożsamości, daje większą swobodę w wyborze metody uwierzytelnienia oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi logowania.
- Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE)
- Jak zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela?
- Największe korzyści integracji KSeF z KWIE:
KWIE zapewnia jednolity, bezpieczny mechanizm uwierzytelnienia do systemów i usług państwowych oraz komercyjnych, umożliwiając wykorzystanie różnych środków identyfikacji. Integracja KSeF z Węzłem Krajowym, powstała we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI).
Aby zalogować się do KSeF, wystarczy mieć w telefonie aplikację mObywatel. Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia autoryzacyjne. Proces logowania działa w oparciu o rozwiązania dobrze znane z innych systemów i e-usług publicznych. Jest prosty i intuicyjny.
- Po wejściu do systemu użytkownik wskazuje chęć uwierzytelnienia za pomocą login.gov.pl.
- Wybiera sposób logowania: aplikacja mObywatel.
- Wyświetla mu się QR kod, który należy zeskanować za pomocą aplikacji mObywatel.
- Użytkownik potwierdza chęć udostępnienia danych.
- wygoda i szybkość logowania – brak nowych loginów i haseł,
- bezpieczeństwo i pewność uwierzytelnienia,
- większa swoboda wyboru sposobu uwierzytelnienia w systemie.
