Strona główna » Księgowość » Wiadomości » MF: Można już zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu, profilu zaufanego

MF: Można już zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu, profilu zaufanego

14 lutego 2026, 11:20
MF: Można już zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu, profilu zaufanego
MF: Można już zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu, profilu zaufanego

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 14 lutego Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Dzięki temu użytkownicy KSeF mogą uwierzytelnić się w systemie za pomocą aplikacji mObywatel, mojeID - bankowości elektronicznej, e-dowodu i profilu zaufanego. Integracja umożliwia szybkie i wygodne potwierdzanie tożsamości, daje większą swobodę w wyborze metody uwierzytelnienia oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi logowania.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE)

KWIE zapewnia jednolity, bezpieczny mechanizm uwierzytelnienia do systemów i usług państwowych oraz komercyjnych, umożliwiając wykorzystanie różnych środków identyfikacji. Integracja KSeF z Węzłem Krajowym, powstała we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI).

Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Jak zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela?

Aby zalogować się do KSeF, wystarczy mieć w telefonie aplikację mObywatel. Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia autoryzacyjne. Proces logowania działa w oparciu o rozwiązania dobrze znane z innych systemów i e-usług publicznych. Jest prosty i intuicyjny.

  1. Po wejściu do systemu użytkownik wskazuje chęć uwierzytelnienia za pomocą login.gov.pl.
  2. Wybiera sposób logowania: aplikacja mObywatel.
  3. Wyświetla mu się QR kod, który należy zeskanować za pomocą aplikacji mObywatel.
  4. Użytkownik potwierdza chęć udostępnienia danych.

Największe korzyści integracji KSeF z KWIE:

  • wygoda i szybkość logowania – brak nowych loginów i haseł,
  • bezpieczeństwo i pewność uwierzytelnienia,
  • większa swoboda wyboru sposobu uwierzytelnienia w systemie.
oprac. Paweł Huczko
Źródło: Ministerstwo Finansów
Księgowość
