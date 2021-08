System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

Rodzaje podatków

Podatki w Zjednoczonym Królestwie dzielą się dwie kategorie: bezpośrednie i pośrednie. Do podatków bezpośrednich zaliczamy:

IT – Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych (odpowiednik naszego PIT)

CT – Corporation Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych (odpowiednik naszego CIT)

Capital Gain Tax – CGT – podatek od dochodów kapitałowych,

inheritance tax, czyli podatek spadkowy

stamp duty – opłaty od zakupu nieruchomości i akcji giełdowych.

składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurace). Można zaliczyć je do jednego z rodzajów podatków, jako że posiadają one pewne cechy podatku dochodowego; są one pobierane wraz z tym właśnie podatkiem, a ich wysokość zależy od osiąganego dochodu.

Podatki pośrednie to:

VAT

excise (akcyza)

customs duty (cło)

Stawki podatkowe

Obowiązujące aktualnie UK stawki podatkowe dla podatku IT to 20%, 40% i 45%, a dla CT jest to 19%. I tutaj pojawia się pewien problem; otóż stawki te wcale nie są niskie. Dlaczego więc system brytyjski jest mimo to przyjazny przedsiębiorcom (i podatnikom w ogóle)? Dzieje się tak dlatego, że przepisy brytyjskie dopuszczają stosowanie wielu metod optymalizacji podatkowej, czyli w pełni legalnych metod pozwalających na redukcję zobowiązań podatkowych. Należą do nich np. wypłata wynagrodzenia w formie dywidend lub pensji dyrektorskich.

Stawki podatku VAT wynoszą 20% (podstawowa), 5% (obniżona) oraz stawka zerowa czyli po prostu 0%. Nie należy też zapominać o wysokiej kwocie wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku

Jedną z najważniejszych, a być może nawet najważniejszą zaletą brytyjskiego systemu podatkowego jest bardzo wysoka kwota wolna od podatku; jest to stawka wynagrodzenia w skali rocznej, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego; obecnie kwota ta wynosi w UK 12500 GBP.

Urząd

Brytyjskim odpowiednikiem polskiego Urzędu Skarbowego jest HM Revenue & Customs. Właśnie ta instytucja odpowiada za ściąganie podatków.

Główne zasady

Rok podatkowy w UK zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia roku następnego. Ciekawostka: wraz z końcem roku podatkowego osoby zatrudnione na umowę o pracę nie muszą składać deklaracji podatkowej, ponieważ w ciągu roku robi to ich pracodawca, poprzez odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy z wypłacanego wynagrodzenia. Na koniec roku podatkowego, pracodawca zobowiązany jest do wydania pracownikowi druku P60, zawierającego informacje o odprowadzonych składkach podatkowych. Zeznanie podatkowe (po zakończeniu roku podatkowego) pracownik składa wtedy, kiedy stara się o zwrot podatku.

Podatki w UK należy odprowadzać tylko od dochodu podlegającego opodatkowaniu, jest to różnica pomiędzy całkowitym dochodem a wspomnianą już wcześniej kwotą wolną od podatku. Na ostateczną wysokość podatku składają się ponadto dodatki do właściwego wynagrodzenia, np. odsetki, dywidendy czy renty.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na terenie UK przysługuje indywidualny kod podatkowy, składający się z cyfr i liter. Kod służy ułatwieniu obliczenia należnego podatku; stanowi on informację o wszystkich elementach wpływających na jego końcową wysokość. Podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne odprowadza w imieniu pracownika pracodawca. Gdyby stało się tak, że roczne zarobki nie przekroczą wysokości kwoty wolnej od podatku, możliwe jest uzyskanie zwrotu nadpłaconej sumy.

Do obowiązków każdego przedsiębiorcy w Zjednoczonym Królestwie należy składanie corocznych deklaracji podatkowych oraz zapłata podatku Corporation Tax. Podatek trzeba opłacić najpóźniej 9 miesięcy po zakończeniu roku księgowego. Można tego dokonać przez internet, a do złożenia rzeczonej deklaracji służy formularz CT600.

Najważniejsze różnice między podatkami w Polsce i UK

Istnieją pewne zasadnicze różnice między polskim a brytyjskim systemem podatkowym, sprawiające że to właśnie UK jest często wybierana przez naszych przedsiębiorców lokalizacją dla ich firm. Najważniejszymi są:

różnica między kwotami wolnymi od podatku; w UK jest ona wielokrotnie wyższa,

mniejsza ilość podatków głównych w UK (8) niż w Polsce (14),

możliwość przeprowadzania optymalizacji podatkowej w UK bez wzbudzania podejrzeń organów kontroli skarbowej,

niższe stawki VAT w Wielkiej Brytanii,

bardziej przyjazne nastawienie brytyjskich urzędników względem przedsiębiorców; przekłada się to na mniejszą ilość kontroli a co za tym idzie mniejsze zagrożenie ewentualną karą.

