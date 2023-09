Zwrot podatku z Holandii – komu przysługuje? Jak go uzyskać?

Każda osoba, która pracowała legalnie w Holandii, a jej pracodawca odprowadzał zaliczki na poczet podatku dochodowego może odzyskać nadpłatę podatku. Bierze się ona stąd, że zaliczki były wyższe niż kwota obowiązującego podatku, a więc podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot nadpłaty.

Jakie dokumenty są wymagane, by uzyskać zwrot podatku?

Podstawowym dokumentem jest karta podatkowa od pracodawcy. Znajdują się na niej informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, odprowadzonego podatku i składkach. Może to być Jaaropgaaf, czyli roczna karta podatkowa wydawana pracownikowi do połowy marca kolejnego roku kalendarzowego. Ale nie tylko. Do rozliczenia może posłużyć także Salaris – czyli miesięczny odcinek zawierający niezbędne informacje, najlepiej ten z ostatniego miesiąca pracy.

Terminy

Podatek z Holandii można rozliczyć do 5 lat wstecz. Jednak nie warto zwlekać. Im wcześniej złożysz dokumenty do sporządzenia deklaracji, tym szybciej będziesz mógł się cieszyć zwrotem podatku.



Możesz także otrzymać z urzędu skarbowego Belastingdienst wezwanie do rozliczenia, czyli pismo o nazwie „Aangiftebrief 2022”. Na dokumencie znajdziesz termin, w którym należy złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli go przekroczysz, czekają Cię niemałe konsekwencje, gdyż kara za brak złożenia deklaracji podatkowej w Holandii zaczyna się od 369 euro i sięga nawet 1500 euro.



W razie otrzymania wezwania z Holandii, zapraszamy do naszej firmy! U nas otrzymasz pomoc z rozliczeniem podatku za granicą. Średni zwrot podatku wynosi około 750 euro.

Czy trzeba rozliczać podatek z Holandii?

Rozliczenie podatku w Holandii jest dla Ciebie obowiązkowe w kilku przypadkach. Należy złożyć deklarację podatkową w urzędzie, jeśli Twój szacowany zwrot podatku wynosi więcej niż 15 euro lub szacowana niedopłata podatku wynosi więcej niż 46 euro. Rozliczenie jest obowiązkowe również wtedy, gdy otrzymasz wezwanie do rozliczenia

Jak rozliczyć podatek holenderski w Polsce?

Jeśli chcesz odzyskać podatek z Holandii musisz zacząć od rozliczenia się w Polsce. Złóż w swoim urzędzie skarbowym PIT-36 i dołącz do niego PIT/ZG, na którym wykażesz dochody z Holandii. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego specjalizującego się w sporządzaniu deklaracji z uwzględnieniem dochodów z zagranicy. Możesz skorzystać z usług jednego z naszych biur partnerskich. Ich listę znajdziesz na stronie internetowej cuf-podatki.pl. Następnie pozyskaj zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego i zgłoś się do firmy rozliczającej podatki za granicą, na przykład do CUF, z kartą podatkową od zagranicznego pracodawcy. Na jej podstawie można sprawdzić, ile zwrotu podatku Ci przysługuje. Taka wstępną kalkulację zwrot podatku firma CUF wykonuje bezpłatnie.

Kiedy dostanę zwrot podatku z Holandii?

To, kiedy podatnik otrzyma zwrot podatku, zależy przede wszystkim od urzędu skarbowego Belastingdienst, który niechętnie podaje przybliżony termin rozpatrzenia danego wniosku. Prawnie holenderski fiskus ma trzy lata na rozpatrzenie zgłoszonej sprawy. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo szybkiego uzyskania zwrotu podatku warto oddać sprawę w ręce odpowiedniej firmy. Takiej, która ze względu na doświadczenie kompleksowo przygotuje deklarację podatkową, doliczy ulgi podatkowe i w razie potrzeby przygotuje odwołanie. Takie działania znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo pojawienia się wątpliwości ze strony urzędu i składania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku poprawnie przygotowanego wniosku średni czas odzyskania podatku wynosi około sześciu miesięcy od momentu wysłania deklaracji do urzędu.



Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy nie przysługuje zwrot podatku, również należy złożyć wniosek w holenderskim fiskusie. Z informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie urzędu Belastingdienst wynika, że obowiązek rozliczenia dotyczy większości podatników pracujących w Holandii, bez względu na to czy posiadają tam status rezydenta podatkowego, czy nie.

