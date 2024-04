Dodatek do ubezpieczenia z Holandii [Zorgtoeslag] – sprawdź, jak uzyskać dodatkowo kilkaset euro

Podatnik, który pracował legalnie w Holandii i był ubezpieczony w tym kraju, ma możliwość ubiegania się o zwrot dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag. Przyznaje go holenderski urząd skarbowy Belastingdienst Toeslagen. O to świadczenie można wnioskować za rok wstecz i oraz za rok bieżący. Wystarczy spełnić kilka warunków. Sprawdź jakich.

Wniosek o dodatek Zorgtoeslag może złożyć osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia;

- pracowała legalnie w Holandii;

- opłacała w Holandii ubezpieczenie indywidualne lub grupowe;

- zarobiła w 2023 roku nie więcej niż 38 250 euro.

Czy można uzyskać zwrot Zorgtoeslag, gdy pracownik był oddelegowany do pracy w Holandii?

W takim przypadku niestety nie przysługuje zwrot Zorgtoeslag. Osoby oddelegowane do pracy w Holandii nie mogą się ubiegać o ten rodzaj dodatku, gdyż ubezpieczenie mają opłacane w Polsce. Mogą natomiast wnioskować o odzyskanie nadpłaty podatku w standardowym rozliczeniu podatkowym.

Ile euro można uzyskać?

Nawet 154 euro za każdy miesiąc pracy w Holandii może otrzymać osoba, która ubiega się o dodatek Zorgtoeslag indywidualnie. Aplikując wspólnie z partnerem fiskalnym zwrot może wynieść nawet 265 euro miesięcznie, co daje 3 180 euro za cały rok. Jest to naprawdę opłacalne. O zwrot dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag za 2023 rok można ubiegać się tylko do końca sierpnia 2024 r. dlatego warto złożyć wniosek jak najszybciej.

Kim jest partner fiskalny?

W powyższym akapicie wspominaliśmy, że można aplikować o Zorgtoeslag razem z partnerem fiskalnym Ale kim on właściwie jest? Partner fiskalny w Holandii to osoba, z którą możesz rozliczać podatek lub wnioskować o dodatek Zorgtoeslag w Holandii i dzięki temu odzyskać wyższy zwrot podatku czy świadczenia. Najczęściej jest to współmałżonek, ale może nim być także osoba, z którą podatnik posiada wspólny dom czy mieszkanie lub dziecko, które ukończyło przynajmniej 6 miesięcy w roku, za który się rozliczają. Partner fiskalny musi posiadać holenderski numer podatkowy BSN, a jeśli go nie ma, należy najpierw złożyć wniosek o jego nadanie, by następnie móc wnioskować wspólnie.

O czym pamiętać przy ubieganiu się o Zorgtoeslag?

Przede wszystkim o tym, że ogranicza nas czas. O dodatek za 2023 rok można ubiegać się tylko do końca sierpnia 2024 roku. Przekroczenie terminu jest równoznaczne z tym, że tracimy możliwość uzyskania pieniędzy. To bardzo prosta procedura, ale nie radzimy czekać do ostatniej chwili.

Jakie dokumenty należy skompletować?

Jak zwykle to bywa w sprawach urzędowych, należy przygotować komplet dokumentów. Jednym z podstawowych jest holenderska karta podatkowa Jaaropgraaf. Przygotuj jej kopie.



Do tego urząd będzie wymagał od Ciebie kopii dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłacania ubezpieczenia na terenie Holandii. Może to być kopia polisy ubezpieczeniowej o nazwie VERZEKERINGSOVEREENKOMST, POLISBLAD albo AANHANGSEL lub inny dokument zawierający dane ubezpieczyciela.



Jeśli wnioskujesz o Zorgtoeslag z partnerem fiskalnym, pamiętaj by załączyć jego kopię dowodu osobistego oraz, jeżeli również pracował w Holandii, jego kopie dokumentu od holenderskiego pracodawcy Jaaropgaaf.



Jeśli korzystasz z pomocy pośrednika, wymagane będzie jeszcze podpisane pełnomocnictwo, aby mógł Twoim imieniu wysłać wniosek i kontaktować się z urzędem.

Zwrot za bieżący rok

Możemy w Twoim imieniu ubiegać się o dodatek nie tylko za ubiegły rok. Istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki również na bieżąco. Jeśli chcesz zdobyć dodatkowe pieniądze już teraz – możesz złożyć wniosek za 2024 rok.