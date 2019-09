Odsetki bankowe - opodatkowanie i ujęcie w KPiR

Definicję przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, ustawodawca zawarł w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), zgodnie z którym za przychód uważa się: „kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychów z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług”.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy odsetki bankowe zgromadzone na koncie firmowym przedsiębiorca powinien zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej, należy sięgnąć nieco dalej, czyli do ust. 2 pkt. 5 powyższego artykułu updof, z którego wynika, że tego rodzaju przychodami również są: „odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach”.

Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem – odsetki bankowe na rachunkach firmowych stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że należy ująć je w prowadzonej Księdze Przychodów i Rozchodów. Odsetki bankowe nie są natomiast przychodem dotyczącym podstawowej działalności firmy, tj. sprzedaży towarów lub świadczenia usług, dlatego powinny zostać zaewidencjonowane w kolumnie nr 8 KPiR, jako „pozostałe przychody”, na podstawie dokumentu potwierdzającego wpływ odsetek na rachunek rozliczeniowy. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie takiego przychodu jest wyciąg bankowy, który stanowi dowód księgowy.

Momentem powstania przychodu w tej sytuacji będzie dzień dopisania do rachunku bankowego należnych odsetek, czyli ich faktyczne pojawienie się na koncie bankowym. Wynika to z art. 14 ust. 1i updof: „W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty”.

Obowiązek opodatkowania oraz ujęcia w księgach lub w ewidencji odsetek bankowych z rachunku firmowego obejmuje osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, które opodatkowują swoje przychody na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. O ile przedsiębiorcy opodatkowują odsetki łącznie z pozostałym przychodem tą samą stawką procentową, o tyle wyjątek stanowi przedsiębiorca prowadzący ewidencję od przychodów ewidencjonowanych. Firma ta zapłaci podatek ryczałtowy w wysokości 3% otrzymanych odsetek. Wskazuje na to art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

