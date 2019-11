Sprzedaż nieruchomości na której prowadzono działalność gospodarcza – opodatkowanie PIT i księgowanie w pkpir

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 12 listopada 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.380.2019.1.IM).

Działka wykorzystywana w działalności gospodarczej a nie ujęta w ewidencji środków trwałych

O interpretację wystąpił przedsiębiorca i jednocześnie podatnik PIT, który wykorzystywał przez lata swoją prywatną (współwłasność małżeńska) działkę (nabytą w 2004 roku), stanowiącą odrębną nieruchomość, do celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Działka ta służyła jako parking, na którym ów przedsiębiorca (a wcześniej jego żona) świadczył usługi parkingowe. Działka nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca ten nie zaliczał do kosztów uzyskania przychodu swojej firmy żadnych nakładów na zagospodarowanie i utrzymanie tej nieruchomości. Jedynym kosztem ewidencjonowanym przez przedsiębiorcę w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir) odnośnie tej działki był podatek od nieruchomości.

We wrześniu 2019 r. przedsiębiorca wraz z żoną sprzedali tę działkę, a dzień po tej sprzedaży zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zapytał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej we wniosku o interpretację, czy przychód ze sprzedaży tej działki jest przychodem z działalności gospodarczej i czy powinien być ujęty w pkpir.

Zdaniem przedsiębiorcy nie musi on płacić podatku dochodowego od tego przychodu (na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT), bo sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej opodatkowana jak przychody z tej działalności

Dyrektor KIS nie zgodził się z przedsiębiorcą, że przychód z tej sprzedaży jest zwolniony z PIT z uwagi na to, że działka została sprzedana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była nabyta.

Organ zwrócił uwagę na przepis art. 10 ust. 2 pkt ustawy o PIT, zgodnie z którym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 (składniki majątku wykorzystywane do celów działalności gospodarczej) – nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Z tego przepisy wynika, że dopiero po upływie 6 lat od wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej można tą nieruchomość sprzedać bez konieczności płacenia podatku dochodowego od dochodu (przychodu) z tej sprzedaży.

Zdaniem organu podatkowego w opisanym stanie faktycznym (po analizie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3, art. art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 2c, art. 22a ust. 1 ustawy o PIT) doszło do sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej, a przychód z tej sprzedaży jest przychodem z działalności gospodarczej. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT odpłatne zbycie wykorzystywanego w działalności gospodarczej składnika majątku (nawet jeżeli nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nawet jeżeli podatnik nie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych), skutkuje powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie Dyrektor KIS zauważył (cytując art. 22a ust. 1, art. 22c pkt 1, art. 22d ust. 2 ustawy o PIT), że nieruchomość wskazana we wniosku o interpretację powinna była zostać wpisana do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nieruchomość ta bowiem była de facto środkiem trwałym (nie podlegającym co prawda amortyzacji – jak wszystkie grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów). A każdy środek trwały (poza składnikami wymienionymi w art. 22d ust. 1 ustawy o PIT) powinien zostać wpisany do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Ewidencja w pkpir

Ponadto Dyrektor KIS stwierdził, że przychód podatkowy, podatnika PIT prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej powinien zostać zaewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów. A zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: określenie przychód użyte w tym rozporządzeniu oznacza przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.