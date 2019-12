Sprzedaż samochodu po zakończeniu leasingu – rozliczenie PIT

Tak zinterpretował stan faktyczny i przepisy ustawy o PIT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 22 listopada 2019 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0115-KDIT2-3.4011.451.2019.6.KP).

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu

Wniosek został złożony w październiku 2019 roku. Wnioskodawca chciał uzyskać potwierdzenie, że ma możliwość sprzedaży pojazdu osobowego bez dodatkowego obciążenia podatkiem dochodowym. Sytuacja faktyczna wyglądała następująco:

Wnioskodawca to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG. Podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów, opodatkowaną według skali podatkowej. Podmiot gospodarczy jest również czynnym podatnikiem podatku VAT. Głównymi przedmiotami działalności są: pośredniczenie w umowach ubezpieczeniowych oraz działalność pozostałych agencji transportowych. W 2015 roku przedsiębiorca zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 48 miesięcy, przewidującą możliwość wykupu go. W okresie leasingu przedsiębiorca odliczał VAT oraz kwalifikował z tytułu faktur koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W 2019 roku leasing został zakończony, została również wystawiona faktura końcowa na wykup pojazdu. Wnioskodawca nie planuje jednak wykorzystywać dalej samochodu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego faktura wykupu nie została zakwalifikowana do kosztów podatkowych, ani ewidencji środków trwałych, nie został również odliczony VAT. Wnioskodawca po okresie 6 miesięcy planuje sprzedać samochód.

Na tle tego stanu faktycznego, podatnik, który wykupił samochód osobisty na cele prywatne, chciał upewnić się co do swoich obowiązków podatkowych i zadał pytanie: czy sprzedaż samochodu wykupionego po zakończeniu leasingu operacyjnego do majątku prywatnego (nie wprowadzonego do środków trwałych działalności) po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup) - spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym?

Stanowisko wnioskodawcy

Wnioskodawca w swoim wniosku wskazał pogląd, że po dokonaniu wykupu pojazdu z leasingu stanie się od składnikiem majątku prywatnego wnioskodawcy, a co za tym idzie nie będzie już składnikiem majątku prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego powodu, jeżeli następnie pojazd zostanie sprzedany, będzie to dla Wnioskodawcy przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. D, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli - odpłatne zbycie innych rzeczy). Z drugiej więc strony, według Wnioskodawcy takiego przychodu nie można kwalifikować więc, jako przychodu z działalności gospodarczej, ponieważ według niego nie stanowi źródła przychodów odpłatne zbycie rzeczy ruchomych poza działalnością gospodarczą, jeśli następuje po upływie pół roku licząc od miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stanowisko organu – zgoda z wnioskodawcą

Dyrektor Krajowej Informacji podatkowej przychylił się do stanowiska podatnika. W swojej ocenie podkreślił wagę szczególnie kilku przepisów prawa podatkowego, w tym - w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana „ustawą o PIT”) i omawiając szeroko art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 2 podkreślił, że jeżeli faktycznie pojazd nie będzie stanowił majątku w prowadzonej działalności (art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy o PIT), to przy przedstawionym stanie faktycznym przychód uzyskany z jego sprzedaży, nie będzie stanowił przychodu z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Oznacza to w dużym uproszczeniu, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje indywidualne działalności gospodarcze, zaczynają mieć otwartą furtkę do odliczania podatków z tytułu leasingu pojazdu, następnie przekazania go na cele prywatne (poprzez wykup jako osoba prywatna), a następnie – sprzedaży, jako osoba prywatna, bez dodatkowego podatku. Należy jednak pamiętać, że interpretacja indywidualna powinna być dopasowana do każdej sytuacji oddzielnie i nie wiąże z założenia innych organów. Dodatkowo, warto śledzić też interpretacje w zakresie podatku VAT.