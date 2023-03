Rozliczenie składki zdrowotnej. W kwietniu i maju firmy poznają skutki Polskiego Ładu

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy

Obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wynika z art. 81 ust 2k Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. O obowiązku tym przypominał płatnikom również ZUS w korespondencji masowo wysyłanej do nich za pośrednictwem ZUS PUE.

Rozliczenia rocznego składki zdrowotnej przedsiębiorcy dokonają w deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r. w tym roku składanej wyjątkowo do 22 maja 2023 r.

W wyniku takiego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza dotyczy sytuacji, gdy suma składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące będzie większa niż roczna składka obliczona od rocznej podstawy wymiaru składek.

- Taka sytuacja dotyczyć będzie najczęściej przedsiębiorców o nieregularnych dochodach, którzy w pewnych miesiącach nie osiągali dochodu i płacili składkę od minimalnej podstawy wymiaru składek, a w innych miesiącach osiągali znaczenie wyższy dochód – mówi w rozmowie z MarketNews24 Sabina Tyszko, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - W takim wypadku u płatnika wystąpi niejako ”nadpłata”, ale nie będzie ona automatycznie zwracana jak ma to miejsce, gdy nadpłata powstaje w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym. Tu o zwrot takiej nadpłaconej składki zdrowotnej trzeba będzie zawnioskować.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS deklaruje, że wesprze przedsiębiorców i udostępni im na platformie usług elektronicznych ZUS PUE wniosek o zwrot takiej nadpłaty, który będzie wymagał tylko akceptacji ze strony płatnika. Jak to będzie faktycznie wyglądało będziemy mieli się okazję przekonać. Nie mniej wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej musi być złożony do ZUS w terminie do 1 czerwca 2023 roku, gdyż wnioski złożone później nie będą rozpatrywane.

Niedopłata składki zdrowotnej

Druga sytuacja, która może wystąpić w związku z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej - to ta niekorzystna dla przedsiębiorców, a więc powstanie niedopłaty w składce zdrowotnej. Dojdzie do niej w sytuacji gdy z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyjdzie wyższa kwota składki niż suma składek wpłaconych przez przedsiębiorcę za poszczególne miesiące.

Z sytuacją tą na ogół będą się mierzyć przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy przekroczyli kolejne progi przychodów, od których należna jest wyższa składka zdrowotna.

- Sytuacja ta jest tym bardziej niekomfortowa dla przedsiębiorców, że ZUS dokonuje zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej w terminie do 1 sierpnia 2013 roku, zaś płatnik u którego powstała niedopłata w składce zdrowotnej wynikająca z rozliczenia rocznego, będzie musiał uregulować tę kwotę wraz ze składkami na ubezpieczenia za miesiąc kwiecień w terminie do 22 maja 2023 r. – komentuje S,Tyszko, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Rozliczenie składki zdrowotnej

To o czym warto jeszcze wspomnieć w kontekście rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, to dane na jakich należy się oprzeć sporządzając takie rozliczenie. Niestety, w przypadku wielu przedsiębiorców nie będzie to proste przepisanie kwoty dochodu z rozliczenia rocznego PIT-36 czy PIT-36L. Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne bierze się bowiem pod uwagę dochód skorygowany m.in. o niektóre dochody zwolnione z podatku, wartość remanentu rocznego, koszty w okresie zawieszenia działalności czy sprzedaż środka trwałego amortyzowanego przed 2022 r.