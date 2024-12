Remont a ulepszenie środka trwałego: różnice i rozliczenie podatkowe. Kiedy w kosztach?

Środek trwały w firmie można poddać remontowi ale można go też ulepszyć. Czym różni się remont od ulepszenia i jak rozliczać podatkowo te działania?

Remont a ulepszenie środka trwałego: ujęcie księgowe

Środki trwałe to często konieczne elementy prowadzenia biznesu wielu przedsiębiorców. Są to składniki majątkowe wykorzystywane w procesie produkcyjnym, handlowym, czy usługowym, które spełniają określone kryteria. To czym będzie środek trwały w firmie decyduje przede wszystkim charakter prowadzonej działalności. W trakcie eksploatacji, przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania mające na celu utrzymanie ich w stanie używalności lub poprawę ich wartości użytkowej. W kontekście prawnym, te działania mogą być klasyfikowane jako remont lub ulepszenie, co ma istotne znaczenie z perspektywy podatkowej. Przedstawimy kilka najważniejszych kwestii na które warto zwrócić uwagę.

Ulepszenie środka trwałego - czym jest

Ustawodawca definiuje ulepszenie środka trwałego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami, ulepszenie oznacza przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, które prowadzą do wzrostu wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do jego pierwotnej wartości z dnia przyjęcia do używania. Co ważne, środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli suma wydatków w danym roku podatkowym przekracza kwotę 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.



Jako ulepszenie należy rozumieć:

- Przebudowę: czyli zmianę parametrów środka trwałego,

- Rozbudowę: czyli zmianę charakterystycznych parametrów środka trwałego,

- Rekonstrukcję: czyli odtworzenie całkowicie lub częściowo zużytych środków trwałych,

- Adaptację: czyli nadanie nowych cech użytkowych środkowi trwałemu,

- Modernizację: czyli unowocześnienie środka trwałego.

Remont środka trwałego

Remont, w przeciwieństwie do ulepszenia, nie jest precyzyjnie zdefiniowany w ustawach podatkowych. Zgodnie z interpretacjami prawnymi oraz orzecznictwem sądowym, remont ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego środka trwałego, który uległ zużyciu w trakcie eksploatacji. Remont jest działaniem odtworzeniowym, które nie zmienia pierwotnego charakteru ani funkcji środka trwałego, mimo zastosowania nowych materiałów zgodnych z aktualnymi standardami technologicznymi.

Ulepszenie czy remont: dlaczego ich rozróżnienie jest ważne? Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Rozróżnienie pomiędzy remontem a ulepszeniem ma kluczowe znaczenie dla sposobu zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w księgach rachunkowych. Wydatki na remont mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym, co oznacza natychmiastowe zmniejszenie podstawy opodatkowania. Natomiast wydatki na ulepszenie zwiększają wartość środka trwałego i są odpisywane stopniowo poprzez amortyzację, co wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania w dłuższym okresie.

Przykład Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatki na remont maszyny produkcyjnej, koszty te mogą być od razu zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże, jeśli te wydatki przekraczają 10.000 zł i prowadzą do istotnego zwiększenia wartości użytkowej maszyny, powinny być traktowane jako ulepszenie i amortyzowane przez kilka lat.

Warto podkreślić, że nakłady w kwocie powyżej 10.000 zł na remont środka trwałego mogą być zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Również nakłady poniżej 10.000 zł na ulepszenie środka trwałego można również jednorazowo odnieść w koszty uzyskania przychodów. Jeżeli jednak kwota częściowych wydatków na ulepszenie nie przekracza 10.000 zł, jednak ich suma w skali roku podatkowego przekroczy tę kwotę, to uznajemy, że zostało przeprowadzone ulepszenie, które podlega obowiązkowej amortyzacji.



Omawiany temat jest szczególnie wrażliwy, ponieważ w wielu przypadkach trudno jest jednoznacznie określić, czy mamy do czynienia z remontem, czy z ulepszeniem. Należy unikać sztucznego dzielenia tych wydatków, gdyż może to być zakwestionowane przez organy podatkowe. Trzeba pamiętać, że amortyzacja, zwłaszcza w przypadku budynków, może trwać wiele lat. Warto również zauważyć, że w przypadku remontu wydatki mogą przekroczyć 10.000 zł, co nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do jednorazowego zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów. Z perspektywy rozliczeń PIT, jeśli wydatek zostanie uznany przez fiskusa za ulepszenie zamiast remontu, dochód do opodatkowania zostanie zaniżony, co skutkuje koniecznością dopłaty podatku wraz z odsetkami. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien dokładnie ustalić, czy wydatek dotyczy remontu, czy ulepszenia. W przypadku wątpliwości, zaleca się wystąpienie o interpretację podatkową.



Autor: Jakub Czajkowski Kancelaria Mentzen

