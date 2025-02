Psy zamiast ochroniarza. Czy ich utrzymanie można wrzucić w koszty? Odpowiedź skarbówki może zaskoczyć wielu przedsiębiorców!

Zamiast ochroniarza – dwa duże psy. Przedsiębiorca prowadzący handel i naprawę maszyn zapytał skarbówkę, czy wydatki na karmę, weterynarza i akcesoria dla czworonożnych stróżów mogą obniżyć jego podatek. Odpowiedź fiskusa może zaskoczyć wielu przedsiębiorców!

Czy wydatki na psy stróżujące mogą być kosztem uzyskania przychodu? Pewien przedsiębiorca, który prowadzi działalność związaną z handlem i naprawą maszyn, postawił na nietypową ochronę – dwa duże psy obronne. Zwierzęta pilnują jego magazynu, cennego sprzętu oraz biura, w którym przechowywana jest firmowa dokumentacja. Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy wydatki na ich utrzymanie, takie jak karma, opieka weterynaryjna czy akcesoria, można zaliczyć do kosztów podatkowych. Skarbówka odpowiedziała, wydając interpretację indywidualną. Jej stanowisko może zainteresować wielu właścicieli firm, którzy rozważają podobne rozwiązanie. Czy fiskus uznał psy za uzasadniony wydatek? Sprawdźmy!

Czy kosztem mogą być wydatki na psy, które pełnią funkcje stróżujące?

Podatnik w opisie do interpretacji podał, że prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Uzyskuje przychody z działalności związanej z handlem maszynami, ich naprawami oraz montażami. Ponadto znajdują się tam także narzędzia o znacznej wartości. W związku z tym podatnik posiada magazyn wraz z placem. Plac jest ogrodzony i pilnują go duże psy. Materiały, maszyny i narzędzia zgromadzone na placu mają dużą wartość. Ponadto na placu znajduje się biuro, w którym trzymana jest dokumentacja firmy.

Tym samym psy pełnią funkcje stróżujące. Będą chroniły sprzęt oraz dokumentację wykorzystywaną w działalności gospodarczej, co niewątpliwie zabezpiecza źródło przychodu. W związku z tym Wnioskodawca zamierza zaliczyć wydatki po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej. Zadane pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego, czyli poniesionych w przyszłości wydatków na wyżywienie, opiekę weterynaryjną i wydatki na akcesoria spacerowe, czyli smycz, obrożę, szelki i kaganiec, legowisko, miski do pożywienia.

Powyższe wydatki są niezbędne, aby psy mogły stróżować. W tym przypadku najlepszym sposobem ochrony są właśnie psy. Podatnik nie zatrudnia stróża. Podsumowując, dwa duże psy w praktyce pilnują znacznego mienia plus wszelkiej dokumentacji, która jest niezbędna do prowadzenia działalności. Podatnik chciał się dowiedzieć czy będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki w związku z utrzymaniem psów.

Skarbówka: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.): Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów tak, aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodów” zawarte we wskazanym art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważam, że przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Jakie wydatki mogą być w kosztach uzyskania przychodu?

W związku z powyższym, kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu i nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

został właściwie udokumentowany,

nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Podkreślam również, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący tę działalność, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów.

Przy czym związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Ważne Koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane są z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Koszty uzyskania przychodu z danego źródła pomniejszają przychody z tego właśnie źródła. Koszty te są zatem ściśle i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów.

Ważne jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego ponoszonych wydatków z prowadzoną działalnością

Co podkreślił organ skarbowy w kontekście niniejszej sprawy, jednym z warunków zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest poniesienie go w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

We wniosku wskazała Pani, że w przyszłości będzie Pani ponosić wydatki na utrzymanie psów. Do tych wydatków zaliczy Pani wydatki na wyżywienie, opiekę weterynaryjną i wydatki na akcesoria spacerowe, czyli smycz, obrożę, szelki i kaganiec, legowisko, miski do pożywienia.

Wskazane przez Panią wydatki nie zostały wprost wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Jednak fakt, że dany wydatek nie został ujęty w art. 23 ust. 1 tej ustawy, nie uprawnia do automatycznego przyjęcia domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w tym przepisie, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3526/16: Niezmiennie trzeba mieć na uwadze zasadniczy kwalifikator, jakim jest wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Wystąpienie tego wpływu (związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem) należy oceniać (badać) ad casum.

Skoro zatem jednym z warunków zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest poniesienie go w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, kryterium uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu sprowadza się w istocie do ustalenia, czy mógł się on potencjalnie przyczynić do osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów bez względu na to, czy ów skutek się ziści. Wykazywany związek przyczynowo-skutkowy powinien mieć charakter obiektywny.

Stanowisko KIS: Wydatki związane z utrzymaniem psów mogą być kosztem

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą. Uzyskuje Pani przychody z działalności związanej z handlem maszynami, ich naprawami oraz montażami. W związku z tym posiada Pani magazyn wraz z placem. Plac jest ogrodzony i pilnują go duże psy. Materiały, maszyny i narzędzia zgromadzone na placu mają dużą wartość. Ponadto na placu znajduje się biuro, w którym trzymana jest dokumentacja firmy. Tym samym psy pełnią funkcje stróżujące. Będą chroniły sprzęt oraz dokumentację wykorzystywaną w działalności gospodarczej, co niewątpliwie zabezpiecza źródło przychodu. Nie zatrudnia Pani stróża. Są to duże psy obronne, brak rasy. Z uwagi na duży teren są potrzebne dwa psy. Psy są szkolone do pełnienia funkcji stróżującej. Biuro, w którym przechowywane są/będą dokumenty służące Pani działalności gospodarczej, jest budynkiem, w którym prowadzona jest wyłącznie Pani działalność gospodarcza.

Na podstawie powołanych przepisów prawa oraz zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzam, że stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mogła Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki na wyżywienie, opiekę weterynaryjną i akcesoria spacerowe psów, czyli smycz, obrożę, szelki i kaganiec, legowisko, miski do pożywienia.

Należy przy tym pamiętać, że to na Pani, jako podmiocie odnoszącym korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ciąży obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego ponoszonych wydatków z prowadzoną przez Panią pozarolniczą działalnością gospodarczą, jak również obowiązek ich właściwego udokumentowania.

Podsumowanie: będzie mogła Pani zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane we wniosku wydatki związane z utrzymaniem psów.