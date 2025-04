Ulga dla seniora: Emeryt odzyskał pieniądze dzięki interpretacji skarbówki

65-letni senior rozwiązał umowę o pracę w 2024 roku i zanim otrzymał pierwszą emeryturę, na jego konto wpłynęło ostatnie wynagrodzenie. Gdy zapłacił od niego podatek, zaczął się zastanawiać, czy przysługuje mu ulga dla pracujących seniorów. Złożył wniosek o interpretację do skarbówki – i wygrał. Fiskus przyznał mu rację, uznając, że wynagrodzenie otrzymane przed wypłatą emerytury jest zwolnione z podatku. To ważna decyzja dla wielu seniorów w podobnej sytuacji.

Podatnik, 65-letni senior, w 2024 roku zakończył pracę i otrzymał ostatnie wynagrodzenie. Nie pobierał jeszcze emerytury, ale od wypłaty została potrącona zaliczka na podatek dochodowy. Zastanawiał się, czy przysługuje mu tzw. ulga dla pracujących seniorów, która pozwala uniknąć podatku od wynagrodzenia, jeśli nie otrzymuje się jeszcze świadczenia emerytalnego. Postanowił zwrócić się do skarbówki o interpretację indywidualną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jego stanowisko za prawidłowe – wynagrodzenie wypłacone przed emeryturą może być zwolnione z podatku. To korzystna wiadomość dla osób, które kończą pracę i planują skorzystać z ulgi dla seniorów.

Podatnik zapytał skarbówki: Czy mam prawo do zwolnienia z podatku PIT i zastosowania ulgi dla seniora?

W opisie stanu faktycznego do interpretacji wskazano, że podatnik w 2024 r. rozwiązał umowę o pracę z pracodawcą, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Nastąpiło faktyczne wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło, potwierdzone otrzymaniem świadectwa pracy. W okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podatnik nie otrzymywał żadnych innych świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2024 r. – po osiągnięciu 65 roku życia – przychodów ze stosunku pracy podatnik podlegał ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 497 ze zm.). Podatnik chciał się dowiedzieć czy ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i zastosowania ulgi dla seniora w myśl art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem, w myśl zapisów art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy mu się zwolnienie z podatku dochodowego od wynagrodzenia, ponieważ wypłata netto wpłynęła na konto, w tym okresie nie pobierał emerytury a osiągnął już wiek emerytalny.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko seniora za prawidłowe

Skarbówka zgodziła się ze stanowiskiem seniora w sprawie ulgi w PIT, wyjaśniając, co następuje. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.): Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy: Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: Źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie zaś do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2022 r. poz. 2528 oraz z 2023 r. poz. 347, 658, 1429, 1834 i 1872), emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834), emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a, uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.), świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

W myśl natomiast art. 21 ust. 39 ww. ustawy: Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Ulga dla pracujących seniorów. Pojawiła się za sprawą „Polskiego Ładu”

Wyjaśniam, że w ramach „Polskiego Ładu” wprowadzono przepisy dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych, zwane potocznie „ulgą dla pracujących seniorów”. Ulga ta zapisana została w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uprawnionymi do korzystania z tego przywileju podatkowego są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów.

Analizowany przepis przewiduje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów osiągniętych przez te osoby ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (opodatkowanie według skali podatkowej), art. 30c (tzw. podatek liniowy, w wysokości 19%) albo art. 30ca (opodatkowanie stawką 5%, ulga IP Box) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zwolnienie to jest limitowane – dotyczy bowiem przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym określonej kwoty. Aby korzystać z omawianego zwolnienia, podatnik nie może również otrzymywać, mimo nabycia uprawnienia, świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnione z podatku są przychody otrzymane przez podatnika, który mimo nabycia uprawnienia (prawa) do emerytury, tej emerytury nie otrzymuje. Tym samym, warunek „nieotrzymywania emerytury” jako warunek do zastosowania ww. zwolnienia podatkowego powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Jak wynika natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika.

Skarbówka uznała, że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT składanym za 2024 r. podatnik może zastosować ulgę dla seniorów

Z analizy Pana opisu sprawy wynika, że (...) 2024 r. ukończył Pan 65 rok życia. (...) 2024 r. rozwiązał Pan umowę o pracę z Pana pracodawcą w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Z tytułu rozliczenia końcowego (...) 2024 r. pracodawca naliczył Panu wynagrodzenie brutto. Z tytułu naliczonego wynagrodzenia, po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne, kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej, potrącono Panu zaliczkę na poczet podatku dochodowego w wysokości 12%. Wynagrodzenie netto zostało Panu przekazane przelewem na Pana konto bankowe i zaksięgowane na Pana rachunku bankowym (...) 2024 r. Wstępną decyzję o przyznaniu Panu świadczenia emerytalnego otrzymał Pan (...) 2024 r., a w ślad za tym wypłata pierwszego świadczenia emerytalnego została zaksięgowana na Pana koncie bankowym (...) 2024 r. Zaznacza Pan także, że w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie otrzymywał Pan żadnych innych świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji stwierdzam, że przychód ze stosunku pracy uzyskany przez Pana (...) 2024 r. z tytułu wynagrodzenia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłata ww. świadczenia nastąpiła bowiem przed wypłatą pierwszej emerytury, którą otrzymał Pan (...) 2024 r. Może Pan zatem, w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2024 r. zastosować tzw. „ulgę dla seniorów” w odniesieniu do kwoty przychodu uzyskanego z ww. tytułu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty (...) zł. Tym samym Pana stanowisko, należało uznać za prawidłowe.