PIT-11 - najważniejsze informacje, najczęstsze problemy;

PIT-11 – płatnik, podatnik i podstawowe informacje

PIT-11 jest przygotowywany przez płatnika. W praktyce jest to najczęściej pracodawca, zleceniodawca i tym podobne podmioty, które w związku z zatrudnianiem danej osoby (podatnika) mają obowiązek odprowadzania odpowiednich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnik z zasady powinien przygotować trzy deklaracje, jeden egzemplarz przesyła do odpowiedniego organu podatkowego, drugi do podatnika, a trzeci zostawia sobie - jako kopię w aktach. Osoba fizyczna pracująca na przykład w ramach umowy o pracę nie jest płatnikiem, a podatnikiem. Dlatego nie przygotowuje PIT-11, a jest jego odbiorcą i powinna otrzymać deklarację PIT-11 do końca lutego, roku następującego po roku podatkowym (w tym roku 28 lutego 2019 wypadający w czwartek – dzień roboczy).

Pytania i problemy praktyczne

Już na tym etapie informacji o PIT-11 pojawiają się pytania i problemy praktyczne. Do najczęściej wskazywanych należą:

Brak PIT-11

Nie otrzymałem PIT-11 co robić dalej?

Jeżeli podatnik pracujący na przykład w formie umowy o pracę nie otrzymał od swojego pracodawcy PIT-11, powinien jak najszybciej zgłosić brak w odpowiedniej jednostce u pracodawcy – na przykład w dziale kadr, czy księgowości. Udostępnienie PIT-11 dla pracowników odbywa się w różnych podmiotach w różny sposób – elektronicznie, tradycyjnie, za pomocą poczty – możliwe, że z jakichś powodów dokument po prostu nie dotarł do adresata. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sytuacji, warto złożyć do pracodawcy lub wysłać listem poleconym odpowiednie wezwanie do przesłania PIT-11, a kopię zachować do swoich dokumentów (może to być potrzebne do dalszego wypełnienia indywidualnej deklaracji PIT, na przykład PIT-37).

Nie otrzymałem PIT-11 czy muszę rozliczać się z urzędem skarbowym?

Obowiązek do odprowadzania zaliczek z tytułu na przykład umowy o pracę leży z założenia po stronie płatnika (czyli tutaj pracodawcy), również on powinien przygotować i złożyć odpowiedni dokument PIT-11. Jeżeli jednak tego nie zrobi, nie oznacza to, że podatnik nie musi złożyć swojej indywidualnej deklaracji podatkowej np. PIT-37. W takiej sytuacji rekomendowanym rozwiązaniem, poza próbami wzywania płatnika do wykonania obowiązku są samodzielne obliczenie wysokości wynagrodzenia w całym roku podatkowym, ustalenie kosztów uzyskania przychodów, zaliczek oraz na podstawie tych obliczeń - przygotowanie indywidualnej deklaracji podatkowej. Składając taki PIT, warto przesłać do organu podatkowego dodatkowe pismo wyjaśniające sytuację.

PIT-11 co z nim zrobić?

Po otrzymaniu PIT-11 podatnik może przystąpić do pracy nad własną, indywidualną deklaracją podatkową, na przykład PIT-37. PIT-11 jest dokumentem źródłowym, w uproszczeniu stanowi więc wyciąg najważniejszych informacji i danych, z których należy korzystać przy wypełnianiu własnej deklaracji. Po jego otrzymaniu nie należy więc w żadnym wypadku go wyrzucać, ani przesyłać dalej. Powinien on zostać w dokumentacji podatnika, jako ewentualny dowód na to, że wypełniona przez niego indywidualna deklaracja podatkowa została przygotowana na podstawie tego dokumentu i w związku z nim.

Na tym etapie podatnicy przedstawiają kilka zagadnień z którymi mogą mieć problemy.

Błędny PIT-11

W PIT-11 są błędy co mam zrobić?

Płatnik pomimo swojego z założenia profesjonalnego działania również zatrudnia ludzi. Ten aspekt ludzki może powodować potencjalne błędy w drukach księgowych, w tym w PIT-11. Dodatkowo zdarza się, że przy braku odpowiedniej komunikacji pomiędzy płatnikiem, a podatnikiem, nie posiada on całości informacji o podatniku. Dlatego rekomendowanym rozwiązaniem przed przepisywaniem informacji do własnego PIT, jest sprawdzenie czy przygotowany przez płatnika PIT-11 jest prawidłowy i nie zawiera błędów. Jeżeli takie się zdarzą, warto w pierwszej kolejności udać się do płatnika (np. do działu finansowego lub kadr u pracodawcy) z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Możliwe, że błędów nie ma. Jeżeli jednak potwierdzi się jakaś omyłka, podatnik nie powinien powielać jej w swojej deklaracji indywidualnej - należy bowiem pamiętać, że deklaracja podatkowa jest oficjalnym dokumentem składanym do urzędu i za jego treść odpowiada właśnie podatnik. Zgłoszenie błędów do płatnika pozwala jemu również złożyć odpowiednie korekty, które pozwolą na ujednolicenie danych w obu dokumentach (PIT-11 i indywidualnej deklaracji podatnika).

Kilka PIT-11

Dostałem kilka PIT-11, który wybrać?

Osoby które pracują więcej niż w jednym miejscu na przykład w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia, powinny dostać PIT-11 od każdego płatnika. Naturalna i prawidłowa jest więc sytuacja, że jeden podatnik otrzyma kilka PIT-11. Błędem jest próba wyboru, któregokolwiek dokumentu. Wszystkie na raz powinny stanowić podstawę do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej danej osoby.

Struktura PIT-11 podsumowanie i rekomendacje

PIT-11 dla podatnika, osoby fizycznej, jest źródłem informacji oraz dowodem w ewentualnym udowadnianiu swoich racji po złożeniu deklaracji podatkowej. Na jego podstawie wypełnia się własną, indywidualną deklarację podatkową np. PIT-37. Obecnie, PIT-11 do organów podatkowych płatnicy składają wyłącznie elektronicznie.

Od 1 stycznia 2019 obowiązujący formularz ma numer wersji 24. Termin złożenia deklaracji do organów podatkowych przez płatników to 31 stycznia 2019 roku (został obecnie skrócony). Wersję przesłanego podatnikowi formularza można sprawdzić w dolnym rogu dokumentu, w nawiasie obok nazwy PIT, na przykład PIT-11 (24). Dokument składa się z następujących części:

A - miejsce i cel składania informacji (ważne: określenie urzędu skarbowego);

B - Danych identyfikacyjnych składającego (płatnika);

C - Danych identyfikacyjnych i adresu zamieszkania podatnika (ważne: miejsce zamieszkania podatnika decyduje o właściwości urzędu skarbowego);

D - informacja o kosztach uzyskania przychodu;

E - dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki (ważne: tabela z danymi, część wypełniana przez płatnika, szczególnie ważna dla podatników - tutaj warto poświęcić czas na weryfikację czy płatnik prawidłowo wprowadził dane, oraz czy posiadał informacje o wszystkich danych finansowych podatnika, w tym o jego kosztach)

F - informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust 1 ustawy (inne źródła przychodów, co do których płatnik mógł nie mieć obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek)

G - informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz załączniku;

H i I – podpisy.

Należy pamiętać, że każdy podatnik jest zobligowany do złożenia do organów podatkowych odpowiedniego, aktualnego oraz prawdziwego zeznania podatkowego. Nie można więc bezkarnie bez zastanowienia przepisywać danych podanych przez płatnika – w końcu pod zeznaniem znajdzie się podpis podatnika, nie jego płatnika czy pracodawcy i określonych sytuacjach może on ponieść negatywne konsekwencje swoich ewentualnych zaniechań.