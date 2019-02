PIT-11 - najważniejsze informacje, najczęstsze problemy

PIT-11 stanowi podstawową informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, którą przygotowują płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Wiele osób nie wie co zrobić z otrzymanym dokumentem, czym on jest i do czego służy. Znajomość podstawowych definicji podatkowo-prawnych oraz zasad kierujących PIT-11, czy też indywidualnymi deklaracjami podatkowymi, jest wiedzą konieczną do prawidłowego wypełnienia zobowiązań wobec urzędów skarbowych.