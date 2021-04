PIT po 30 kwietnia - wyjaśnienia MF

PIT po 30 kwietnia. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na kilka najczęściej powtarzających się pytań odnośnie rocznych zeznań podatkowych PIT składanych po terminie 30 kwietnia 2021 r.

PIT złożony po 30 kwietnia 2021 r.

Nadpłata

Pytanie podatnika : Jak będzie liczony termin zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy w przypadku PIT-37 złożonego po 30 kwietnia?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów : Termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia złożenia PIT-37.

Automatyczna akceptacja PIT

Czy mój PIT w usłudze zostanie automatycznie zaakceptowany 30 kwietnia? Jeśli tak, to co się stanie, jeśli rozliczę się po tym terminie lub będę chciał coś zmienić w zaakceptowanym zeznaniu?

Przy braku aktywności, przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to będzie można to zrobić również po 30 kwietnia w usłudze Twój e-PIT, elektronicznie przez e-Deklaracje lub papierowo.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jeśli złożę PIT-37 po 30 kwietnia 2021 r., to czy wciąż mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Tak. Będzie to możliwe również w przypadku rozliczenia na formularzu PIT-36.

Ulgi i odliczenia

Czy w PIT złożonym po terminie będą uznawane ulgi i odliczenia?

Tak.

Czy w PIT złożonym po 30 kwietnia będę mógł skorzystać z preferencji podatkowych?

Tak.

1% dla OPP

Jeśli złożę PIT-37, np. 31 maja 2021 r., to czy będę mógł przekazać 1% wybranej OPP?

Tak. Składając PIT-37, np. 31 maja, będziesz mógł przekazać 1% wybranej OPP.

W przypadku PIT-37 zaakceptowanego 30 kwietnia w usłudze Twój e-PIT, jak również zeznania złożonego w inny sposób, będziesz mógł w korekcie zeznania, np. 31 maja, również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.

A co z PIT-OP? Jeśli złożę go po 30 kwietnia to, czy tak jak w przypadku wniosku zawartego w zeznaniu PIT-37 i PIT-38, nie poniosę z tego tytułu konsekwencji?

Złożenie PIT-OP po 30 kwietnia, jednak nie później niż do 31 maja nie wiąże się z konsekwencjami. Złożenie PIT-OP jest prawem a nie obowiązkiem.

UWAGA: Jeżeli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego nastąpi na wniosek podatnika złożony w zeznaniu lub korekcie zeznania lub w oświadczeniu PIT-OP również w przypadku, gdy zostanie ono złożone po 30 kwietnia 2021 r. nie później jednak niż do 31 maja 2021 r.

Korekta zeznania

W złożonym zeznaniu podatkowym nie wykazałem wszystkich przychodów. Rozliczyłem się tylko z przychodów z pracy, pomijając przychód z emerytury. Myślałem, że wystarczy, że zrobił to za mnie ZUS. Jak mogę to poprawić? Czy muszę pisać jakieś wyjaśnienie do urzędu skarbowego?

Wypełnij ponownie zeznanie podatkowe ze wszystkimi przychodami i złóż je do urzędu skarbowego. W rubryce „cel złożenia formularza” zaznacz „korekta zeznania”. Możesz to zrobić na papierowym druku i zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą. Możesz też złożyć korektę elektronicznie:

Jeżeli nie jest to korekta składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie musisz uzasadniać korekty. Złożona korekta zeznania będzie skuteczna. Jeśli chcesz, możesz dołączyć uzasadnienie. Opisz wtedy błąd, który zrobiłeś podczas składania pierwotnej deklaracji.

Zaakceptowałam zeznanie, jednak okazało się, że pracodawca złożył korektę informacji PIT-11 i muszę złożyć korektę zeznania. Czy mogę to zrobić w usłudze Twój e-PIT? Czy wygenerowana korekta zeznania będzie uwzględniać zmieniony PIT-11?

Tak, korektę zeznania możesz złożyć w usłudze Twój e-PIT. Musisz samodzielnie poprawić kwoty, które wymagają korekty. Wygenerowana korekta zeznania zawiera dane z pierwotnego zeznania.

Jeśli po 30 kwietnia zorientuję się, że popełniłem błąd, czy będę mógł dokonać korekty bez ewentualnych konsekwencji?

Zasady składania korekt nie zmieniły się.

Czy w usłudze Twój e-PIT można złożyć korektę?

W usłudze Twój e-PIT podatnik może złożyć korektę PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 bez względu na to, czy złożył zeznanie w usłudze Twój e-PIT, czy w innej formie – elektronicznie przez e-Deklaracje lub papierowo.

W pierwotnym zeznaniu nie uwzględniłem ulgi na dzieci i przed 30 kwietnia skorygowałem zeznanie podatkowe za 2020 rok. Z korekty zeznania wynika nadpłata podatku. Czy muszę złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żeby uzyskać jej zwrot?

Nie. Jeżeli złożyłeś korektę do 30 kwietnia, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy ci bez wniosku.