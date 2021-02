Zapłata podatku lub nadpłata w PIT w 2021 roku – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zwrot podatku (nadpłaty) - terminy

Jak długo będę czekać na zwrot nadpłaty podatku, która wynika z PIT?

Nadpłatę podatku zwrócimy ci w ciągu:





3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś papierowe zeznanie,

45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli zeznanie złożyłeś w usłudze Twój e PIT lub przez e-Deklaracje.

Czy korzystając z usługi Twój e-PIT można liczyć na szybszy zwrot podatku?

Tak. Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe starają się jednak, aby ten termin był jak najkrótszy.

Nadpłata podatku dochodowego jest zwracana w terminie 45 dni w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od jakiego momentu jest liczony termin 45 dni do zwrotu nadpłaty, gdy podatnik korzysta z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie zaakceptuje go i stanie się ono zeznaniem złożonym automatycznie?

W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.

Czy z powodu koronawirusa i zamkniętych urzędów skarbowych zwroty nadpłaty podatku będą opóźnione?

Nie. Dostęp do urzędów skarbowych dla podatników został czasowo ograniczony, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednakże urzędy skarbowe pracują i obsługują zwroty nadpłaconego podatku terminowo. Termin zwrotu dla rozliczeń przesłanych elektronicznie (w tym poprzez usługę Twój e-PIT) wynosi maksymalnie 45 dni.

Co jeśli wybrałem odbiór nadpłaty podatku w kasie w urzędzie skarbowym, a urząd jest zamknięty?

Jeśli kasa urzędu skarbowego znajduje się w jego siedzibie lub jest nieczynna, to urzędnik skontaktuje się z tobą i poprosi o aktualizację danych i podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu. Jeśli nie masz konta w banku, zwrot wyślemy przekazem pocztowym. Jeśli kasa znajduje się poza siedzibą urzędu skarbowego i pracuje normalnie, to odbierzesz zwrot w kasie.

Natomiast jeśli już złożyłeś rozliczenie podatkowe i zadeklarowałeś zwrot z kasy, nie musisz czekać na telefon od pracownika urzędu skarbowego. Możesz sam złożyć ZAP-3, gdzie podasz numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty. To przyspieszy zwrot. Jeżeli jeszcze się nie rozliczyłeś, to możesz podać numer rachunku bankowego w zeznaniu podatkowym. Zwrot przelewem na twój rachunek bankowy to najszybsza forma otrzymania nadpłaty.

Skorygowałem PIT ponieważ np. w pierwotnym zeznaniu nie odliczyłem ulgi prorodzinnej. Czy dłużej będę czekać na zwrot nadpłaty podatku? Korektę zeznania wysłałem elektronicznie.

Nadpłatę podatku zwrócimy ci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

W pierwotnym zeznaniu nie uwzględniłem ulgi na dzieci i przed 30 kwietnia skorygowałem zeznanie podatkowe za 2020 rok. Z korekty zeznania wynika nadpłata podatku. Czy muszę złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żeby uzyskać jej zwrot?

Nie. Jeżeli złożyłeś korektę do 30 kwietnia, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy ci bez wniosku.

Rachunek bankowy dla zwrotu nadpłaty

Czy korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik może dodać lub zaktualizować numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać nadpłatę wynikającą z PIT-37?

Tak. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Czy podatnik korzystający z usługi Twój e-PIT, rozliczający się indywidualnie na PIT-37, może wskazać - jako numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu - numer rachunku bankowego swojego małżonka?

Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podatnik podaje wyłącznie rachunek, którego jest posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

Czy podatnik korzystający z usługi Twój e-PIT, rozliczający PIT-37, ma obowiązek podać numer rachunku bankowego lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) właściwy do zwrotu, jeśli z zeznania wynika nadpłata?

Nie. Podanie rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty nie jest obowiązkowe. Jeśli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego i w aktualnie składanym zeznaniu PIT-37 nie poda rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty, zwrot nastąpi na wskazany w poprzednich latach rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

Zapłata (dopłata) podatku PIT

Co w przypadku jeśli z zeznania złożonego automatycznie wynika dopłata podatku? Czy podatnik zostanie o tym poinformowany? Od kiedy naliczane są odsetki?

Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia, to przygotowane zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. W przypadku konieczności dopłaty podatku, urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Dlaczego po wybraniu opcji zapłać podatek w usłudze Twój e-PIT nie pojawia się opcja przelewu dla posiadaczy kont we wszystkich bankach?

Ministerstwo Finansów udostępniło bankom środowisko, które pozwala na dołączenie do usługi. Na ten moment w usłudze widoczne są te banki, które skorzystały z tej możliwości.

Zapłaciłem podatek za 2019 r. nie korzystając z usługi Twój e-PIT. Dlaczego pomimo tego po zalogowaniu w usłudze Twój e-PIT pojawia się komunikat „Transakcja nie została zrealizowana – spróbuj ponownie później. Pamiętaj, aby w terminie zapłacić swój podatek”?

Taki komunikat pojawia się tylko wtedy, kiedy podatnik próbował zapłacić podatek w usłudze Twój e-PIT, ale nie zrobił tego (np. nie znalazł swojego banku na liście wyświetlanej w usłudze).

Jeśli jednak skorzystał z innej formy rozliczenia – np. zapłacił przelewem bankowym – to nie ma powodu do niepokoju. W takiej sytuacji należy zignorować komunikat o niezrealizowaniu transakcji w usłudze Twój e-PIT.

Podatek, który wynika z rozliczenia rocznego wpłacam na mój mikrorachunek podatkowy. Czy usługa Twój e-PIT mi to umożliwi?

Tak. Dla e-PIT, z których wynika kwota do zapłaty, w przypadku płatności online z usługi Twój e-PIT, będzie prezentowany mikrorachunek podatnika.

