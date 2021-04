Niedopłaty PIT - kiedy i jak zapłacić?

Co to jest niedopłata?

Niedopłata oznacza konieczność dopłaty podatku, która pojawia się w przypadku, gdy kwota podatku wniesiona do urzędu skarbowego (np. za dany rok podatkowy) jest mniejsza od kwoty podatku należnego.

Niedopłata występująca w rozliczeniu PIT to różnica pomiędzy podatkiem należnym naliczonym przez organ skarbowy, a zaliczkami pobranymi przez płatnika/zleceniodawcę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kiedy niedopłata PIT?

Niedopłaty mogą pojawić się przy składaniu zeznań rocznych PIT. Powstaje pytanie, czy każdą niedopłatę należy uregulować, nawet w przypadku gdy kwota niedopłaty wynosi tylko kilka złotych.

Przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, nie zawierają uregulowań wyłączających obowiązek uiszczenia podatku w niewielkich kwotach. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do zapłacenia zobowiązania podatkowego w każdej wysokości, także w przypadku niskich kwot.

Takie stanowisko potwierdziła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Anna Chałupa w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21898 dotyczącą wpłat niskich kwot na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Podkreśliła jednocześnie, że zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, niezależnie od wysokości kwoty tych świadczeń.

Kiedy zapłacić niedopłatę PIT?

Zapłata podatku przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej może być dokonana gotówką lub bezgotówkowo. Na mocy art. 60 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

- przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

- w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, zwanego dalej "innym instrumentem płatniczym" - dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa wart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przepisy art. 62b Ordynacji podatkowej dopuszczają również możliwość zapłaty podatku bez ograniczenia kwoty przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę albo inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się wówczas, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62b § 2 Ordynacji podatkowej).

W przypadku wystąpienia trudności z osobistym zapłaceniem podatku przez podatnika, w tym brakiem możliwości zapłacenia podatku w obrocie bezgotówkowym, może on dokonać zapłaty podatku za pośrednictwem rachunku bankowego należącego do tych osób lub skorzystać z ich pośrednictwa w zapłacie podatku w kasie organu podatkowego, banku lub w placówce pocztowej. Treść dowodu zapłaty podatku nie może jednak budzić wątpliwości co do jej przeznaczenia na zobowiązanie podatnika.

Jak zapłacić niedopłatę PIT?

Obecnie wpłaty należności z tytułu niedopłat na podatek PIT należy dokonywać na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Swój indywidualny mikrorachunek podatkowy podatnik może sprawdzić korzystając z generatora przygotowanego przez resort finansów na stronie podatki.gov.pl lub otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym. Mikrorachunek podatkowy - jak z niego korzystać?

W przypadku korzystania z usługi Twój e-PIT uregulowanie niedopłaty wynikającej z rozliczenia PIT nie wymaga generowania mikrorachunku, ponieważ usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje numer mikrorachunku, na jaki należy dokonać płatności niedopłaty.

Niedopłata - PIT-37 złożony automatycznie

Jeżeli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do końca kwietnia, to przygotowane zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. W przypadku niedopłaty - jak informuje resortu finansów - urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę niedopłaty. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Niedopłata a odsetki za zwłokę

Odsetek za zwłokę, jak wynika z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Wartość odsetek za zwłokę niepodlegających obecnie wpłacie to kwota 8,70 zł.

Niedopłaty PIT - podsumowanie

Przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają uregulowań wyłączających obowiązek uiszczenia podatku w niewielkich kwotach. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do zapłacenia zobowiązania podatkowego w każdej wysokości, także w przypadku niskich kwot. Zapłata podatku przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej może być dokonana gotówką lub bezgotówkowo. Przepisy dopuszczają również możliwość zapłaty podatku bez ograniczenia kwoty przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę albo inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.