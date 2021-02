Mikrorachunek podatkowy - jak z niego korzystać?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy do płacenia m.in. podatku PIT. Jak działa i do czego służy mikrorachunek podatkowy? Jak wygenerować swój indywidualny rachunek podatkowy? Jak zapłacić podatek PIT na mikrorachunek (Twój e-PIT)?