Jak złożyć oświadczenie PIT-OP?

Kto wypełnia PIT-OP?

PIT-OP to oświadczenie przeznaczone dla emerytów i rencistów, którzy chcą przekazać 1 procent podatku wskazanej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Kto składa PIT-OP?

Podatnik może przekazać 1 procent podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą oświadczenia PIT-OP, w rozliczeniu za rok 2020, w przypadku gdy:

reklama reklama



- jest emerytem lub rencistą,

- dostał od organu rentowego (np. ZUS, KRUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2020 r.,

- nie uzyskał w 2020 r. innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Jak rozliczyć PIT-OP?

W poprzednich latach, jeśli podatnik dostał od organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciał przekazać 1 procent podatku, musiał wypełnić całe zeznanie podatkowe.

Obecnie wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP. Jest to zatem oszczędność czasu, a także mniejsze ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji PIT-40A od organu rentowego czy błędów rachunkowych.

W oświadczeniu PIT-OP należy wskazać tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której podatnik chce przekazać 1% swojego podatku. Resztą zajmie się już urząd skarbowy.

Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP?

Oświadczenie PIT-OP w rozliczeniu podatkowym za ubiegły rok należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r.

Jak wysłać PIT-OP?

Oświadczenie PIT-OP można wypełnić i wysłać na dwa sposoby, tj. w formie elektronicznej lub postaci papierowej.

Jak wysłać PIT-OP elektronicznie?

PIT-OP przez internet, tj w formie elektronicznie można złożyć:

- w ramach usługi Twój e-PIT – dostępnej na Portalu Podatkowym,

- przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje,

- w aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Wystarczy się zalogować i wskazać organizację pożytku publicznego oraz zaakceptować oświadczenie.

Podatnik nie musi posiadać podpisu elektronicznego. Składane oświadczenie PIT-OP można podpisać jednym z podpisów:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym – to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów,

- „danymi autoryzującymi" – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Rozliczenie PIT za 2020 r. emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, jak informuje resort finansów, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 1 procent podatku, nie będą musieli nic robić, jeśli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii. Jeśli natomiast stan epidemii byłby odwołany, to emeryt/rencista będzie musiał sam złożyć PIT-OP lub zeznanie PIT-37 lub PIT-36.

Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1 procent na tę samą organizację co w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym.

Wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wykazie OPP.

Natomiast jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1 procent podatku na rzecz innej OPP niż rok wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które składa do swojego urzędu skarbowego.

PIT-OP - wzór oświadczenia

PIT-OP można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na poniższych formularzach:

PIT-OP(1) - formularz w formie do druku

PIT-OP(1) - formularz w wersji interaktywnego pliku PDF

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2017 poz. 539)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2017 poz. 1802, z późn. zm.)