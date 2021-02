mObywatel w instytucjach

Ministerstwo Finansów poinformowało o możliwości logowania do e-Urzędu Skarbowego przez aplikację mObywatel. mObywatel to aplikacja, która zapewnia pełny dostęp do wszystkich usług w e-Urzędzie Skarbowym. Resort finansów jako jeden z pierwszych umożliwia korzystanie z aplikacji w ramach usługi „mObywatel w instytucjach".

Aplikacja mObywatel to jedna z 3 metod logowania e-Urzędu Skarbowego. Podobnie jak login.gov.pl (czyli profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna) umożliwia pełny dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego, takich jak Twój e-PIT, e-mikrofirma, dokumenty i płatności. Trzecia forma logowania, czyli dane podatkowe, daje podatnikom dostęp do usługi Twój e-PIT i swoich danych.

Logowanie mObywatelem do e-Urzędu Skarbowego

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego przy pomocy aplikacji mObywatel, aktywuj ją za pomocą profilu zaufanego. Następnie zeskanuj kod QR aplikacją mObywatel.

Aby zeskanować kod QR:

- zaloguj się do aplikacji mObywatel

- wybierz mTożsamość

- z dolnego menu wybierz ,,Przekaż”

- skorzystaj z opcji ,,Przekaż do instytucji”

O aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na usługi i dokumenty e-administracji. Jej wydawcą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Logowanie do e-Urzędu Skarbowego dla użytkowników aplikacji jest realizowane dzięki usłudze „mObywatel w instytucjach”. e-Urząd jest aktualnie drugim serwisem w Polsce, który korzysta z tej usługi.

W aplikacji dostępne są m.in.: mTożsamość, czyli dokument zawierający dane z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru PESEL, mPrawo jazdy, podgląd punktów karnych, mLegitymacja szkolna i mLegitymacja studencka. mObywatel pozwala również np. na realizację eRecept bez podawania PESEL i kodu PIN w aptece.

Obecnie mObywatel jest zainstalowany na blisko 2,2 mln smartfonów. Aplikacja jest dostępna w sklepach App Store i Google Play.