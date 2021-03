Darowizna dla szkoły - rozliczenie PIT

Darowizna dla szkoły

Możliwość odliczenia darowizny dla szkoły, tj. darowizny na rzecz kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, jako zachętę do wspierania szkolnictwa, do ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła nowela z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jest to więc preferencja podatkowa, która pojawiła się stosunkowo niedawno.

Kto może odliczyć darowiznę dla szkoły?

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na kształcenie zawodowe przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (ryczał ewidencjonowany).

Darowizna dla szkoły - ile można odliczyć?

Darowizna dla szkoły, podobnie jak inne darowizny, ograniczona jest ustawowym limitem.

Otóż, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podlegają darowizn przekazanych na cele:

a) na działalność organizacji pożytku publicznego,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,

d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe,

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Darowizna na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Odliczeniu podlegają darowizn przekazanych na określone przez ustawodawcę cele oraz placówki szkolne.

Jak wynika z przepisów darowizny muszą być przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Chodzi o:

a) szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f ustawy, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których są przyjmowane:

- w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy – osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,

- w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f ustawy – niepełnoletnie i pełnoletnie osoby, oraz

b) szkoły artystyczne.

Darowizny można przekazywać publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Chodzi tutaj o placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Podstawa odliczenia darowizna dla szkoły

Podstawą odliczenia darowizn są dowody, z których wynika wysokość przekazanych środków, należą do nich m.in.:

- w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,

- w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,

- dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania darowizny.

Przekazane darowizny podlegają odliczeniu jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczone wcześniej od dochodu (przychodu) albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Poza tym, darowizny przekazane na kształcenie zawodowe podlegają odliczeniu jeżeli ich przedmiotem są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych

Odliczeniu podlegają również darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych to darowizny komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami.

Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o ryczałcie w celu obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19:

1) organom prowadzącym placówki oświatowe;

2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

W przypadku darowizny przekazanej:

- do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

- w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

- od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny;

- od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

- od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota (100%) odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11, art. 57b i art. 57e ustawy o ryczałcie.

Odliczenie darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych wykazuje się na formularzu PIT/O będącym załącznikiem odpowiednio do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).