PIT-36 - rozliczenie roczne 2020/2021

PIT-36 - kto składa?

PIT-36 to roczna deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także "ustawa o PIT" lub "ustawa"), i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1) prowadzili:





- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,

- działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

2) uzyskali przychody:

- z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

- z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,

- od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

- ze źródeł przychodów położonych za granicą,

- z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),

4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,

5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

6) obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,

7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 formularza poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów. Przed zaznaczeniem odpowiednich kwadratów należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania.

Kiedy PIT-36 za 2020 r.?

PIT-36 za rok 2020 r. należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Przy czym, zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2021 r.

Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. terminem, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnicy mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zamierzają opodatkować swoje dochody z dochodami małżonka, albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, albo przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej, składają zeznanie w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Do zeznania podatnicy dołączają certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Jak złożyć PIT-36?

Zeznanie PIT-36 można złożyć w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe) lub w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne).

Zeznanie papierowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) albo nadać/złożyć w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej.

Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. uważa się datę stempla pocztowego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy zeznanie zostało wysłane przed 15 lutego 2021 r.

Zeznanie elektroniczne można wysłać za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl. Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Gdzie PIT-36 za 2020 r.?

Deklarację PIT-36 należy złożyć do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, o którym mowa w przepisach ustawy o PIT.

W przypadku podatników, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), zeznanie PIT-36 należy złożyć do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania.

Natomiast podatnicy niemający miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) składają zeznanie PIT-36 do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie ich dochodów, zeznanie składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania – do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania jednego z małżonków wykonuje swoje zadania.

Jak wypełnić PIT-36?

Pierwsze części deklaracji PIT-36, tj. A, B, C i D nie powinny sprawiać większych kłopotów, przejdźmy więc od razu do omówienia części E.

W częściach: E.1. i E.2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty należnych zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników.

Część E.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków. Wypełnić należy tylko te wiersze, które dotyczą źródeł, z których osiągnięte zostały przychody (dochody) lub poniesione straty. W zeznaniu nie wykazuje się m.in. przychodów (dochodów):

1) z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

2) z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,

3) podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn,

4) wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

5) z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,

6) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym,

7) opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

8) z tytułu wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, z późn. zm.),

9) o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny), objętych wspólnością majątkową małżeńską,

10) zwolnionych z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy (z wyjątkiem art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy oraz wykazywanych w części D w przypadku obowiązku złożenia zeznania) lub przepisów innych ustaw (np. art. 1 ustawy z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów (Dz. U. poz. 1028)),

11) od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku dochodowego,

12) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie, tj. w szczególności z tytułu:

- wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy i stosunkami pokrewnymi,

- świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy,

- odpraw lub odszkodowań, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy,

- gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych,

- jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłaconych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej, na których wniosek został skrócony okres wypowiedzenia,

- wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,  odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,

- odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,

- dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),

- udziału w funduszach kapitałowych),

13) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj. według 19% stawki podatku, w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

14) z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj. według 19% stawki podatku,

15) z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, opodatkowanych w formie ryczałtu,

16) z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

17) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, walut wirtualnych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, w spółdzielni, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy,

18) z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów. W częściach E.1. i E.2. podatnicy wykazują przychody (w tym uzyskane bez pośrednictwa płatnika), koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki na podatek dochodowy, wykorzystując m.in. dane zawarte w formularzach sporządzonych przez płatnika(ów) lub inne podmioty obowiązane do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R.

W praktyce mogą wystąpić przypadki, że płatnik – mimo ciążącego na nim obowiązku – nie wystawi stosownej informacji. Powyższe nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym, na zasadach określonych w ustawie, należności otrzymanych za pośrednictwem płatnika.

Podatnicy, którzy w 2020 r. uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, przed wypełnieniem części E.1. i E.2. powinni zapoznać się z informacjami zamieszczonymi przed opisem do wiersza 11 tej części.

Wiersz 1: „Stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy”

- w kol. b należy wykazać sumę kwot z poz. 29, 34, 36, 41 i 87 informacji PIT-11 pomniejszoną o przychody wykazane w zeznaniu PIT-36 w poz. 63 przez podatnika, odpowiednio w poz. 64 przez małżonka, z tym że w poz. 72 (podatnik) oraz w poz. 129 (małżonek) należy wykazać tę cześć obliczonej sumy, do której ma zastosowanie odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 (kwota przychodów, do których płatnik zastosował koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 jest wykazywana przez płatnika w poz. 34 i 41 informacji PIT-11). Przychodami ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych,

- w kol. c należy wykazać przysługujące koszty uzyskania przychodów (do wysokości limitu – patrz poniżej). W poz. 68 podatnik (odpowiednio w poz. 125 małżonek) wykazuje zryczałtowane koszty kwotowe albo koszty faktycznie poniesione, natomiast w poz. 73 podatnik (odpowiednio w poz. 130 małżonek) koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, tj. ustalone według 50% normy (kwota zryczałtowanych kosztów kwotowych uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 30 i 37 informacji PIT-11, odpowiednio kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy – w poz. 35 i 42 informacji PIT-11).

Za 2020 r. zryczałtowane koszty kwotowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, wynoszą nie więcej niż:

- 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych,

- 4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych,

- 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),

- 5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Jeżeli roczne zryczałtowane koszty kwotowe są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte przez pracownika – zamiast wyżej wymienionych – w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 ustawy). Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (część D zeznania PIT-36), roczne zryczałtowane koszty kwotowe oraz faktycznie poniesione stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, która podlega opodatkowaniu (kwota w poz. 68 nie może być wyższa niż kwota w poz. 67 – podatnik, kwota z poz. 125 nie może być wyższa niż kwota z poz. 124 – małżonek).

Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, przysługują 50% koszty uzyskania przychodów. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika – ze środków podatnika – składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Roczne 50% koszty uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy (suma kwot z poz. 73 i 106 – podatnik, odpowiednio suma kwot z poz. 130 i 163 – małżonek), nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł. W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (część D zeznania PIT-36), suma łącznych kosztów uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy (suma kwot z poz. 73 i 106 – podatnik, odpowiednio suma kwot z poz. 130 i 163 – małżonek), oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Jeżeli koszty faktycznie poniesione były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej (z limitem rocznym wynoszącym 85 528 zł), wówczas podatnik (odpowiednio małżonek) może przyjąć koszty w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków (art. 22 ust. 10 i 10a ustawy).

50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, dotyczą wyłącznie przychodów z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczodydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

- w kol. d należy obliczyć kwotę dochodu ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych). Kwotę dochodu oblicza się jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

- w kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

- w kol. f należy wykazać sumę pobranych zaliczek. Zaliczki pobrane przez płatnika, płatnik wykazuje w poz. 33 i 40 informacji PIT-11.

Jeżeli podatnik, bez pośrednictwa płatnika(ów), osiągnął w roku podatkowym jednocześnie dochody m.in. ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy lub z tytułu działalności wykonywanej osobiście, od których był obowiązany samodzielnie odprowadzać należne zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego, w kolumnie f części E.1. i odpowiednio części E.2. wykazuje tylko raz łączną kwotę należnych z tych źródeł zaliczek. Kwotę tę podatnik może wykazać albo w wierszu 1 „Stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy,”, albo w wierszu 5 „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy”, albo w wierszu 10 „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 9 (w tym emerytury – renty z zagranicy)”.

Wiersz 2: „Emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”

- w kol. b i kol. d należy wykazać łączną kwotę świadczeń emerytalnych (w tym emerytur kapitałowych) i rentowych (w tym renty strukturalne, renty socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami (z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych), a także świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające, wypłacone przez organ rentowy (poz. 36 PIT-40A i PIT-11A). Kwoty wykazane w kol. b należy wpisać w odpowiednich pozycjach w kol. d (w przypadku ww. świadczeń przychód równa się dochodowi),

- podatnicy nie wypełniają kol. c i kol. e,

- w kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów), wykazanych w poz. 47 PIT-40A oraz w poz. 37 PIT-11A. Wiersz 3: „Pozarolnicza działalność gospodarcza”

- w kol. b należy wykazać przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104, z późn. zm.). W kolumnie tej nie wykazuje się przychodu, który podatnik wykazuje w załączniku PIT/IP,

- w kol. c należy wykazać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W kolumnie tej nie wykazuje się kosztów uzyskania przychodów, które podatnik wykazuje w załączniku PIT/IP,

- w kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c). Kwotę tę podatnicy wpisują w poz. 79 i/lub 136. Taki sposób obliczenia dochodu nie dotyczy podatników, którzy zaznaczyli kwadrat w poz. 40-43, tj. w latach ubiegłych albo w roku 2020 korzystali z tzw. kredytu podatkowego. Podatnicy ci kwotę dochodu obliczają w załączniku PIT/Z, a następnie przenoszą ją do zeznania, zgodnie z opisem zamieszczonym w tym załączniku. Ten sposób obliczenia dochodu nie ma zastosowania także w przypadku podatników, którzy doliczają dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5%. Uwaga! Pozycje 82 i 139 wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy w 2020 r. korzystali z ww. zwolnienia (tzw. kredytu podatkowego),

- w kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b). Taki sposób obliczenia straty nie dotyczy podatników, którzy zaznaczyli kwadrat w poz. 40-43, tj. w latach ubiegłych albo w roku 2020 korzystali z tzw. kredytu podatkowego. Podatnicy ci kwotę straty obliczają w załączniku PIT/Z, a następnie przenoszą ją do zeznania, zgodnie z opisem zamieszczonym w tym załączniku. Ten sposób obliczenia straty nie ma zastosowania także w przypadku podatników, którzy doliczają dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5%,

- w kol. f należy wykazać kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy.

Jeżeli podatnik osiągnął w roku podatkowym jednocześnie dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy, w kolumnie f części E.1. i odpowiednio części E.2. wykazuje tylko raz łączną kwotę należnych z tych źródeł zaliczek. Kwotę tę podatnik może wykazać albo w wierszu 3 „Pozarolnicza działalność gospodarcza”, albo w wierszu 6 „Najem lub dzierżawa”. Zasada ta nie dotyczy podatników, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek oraz podatników korzystających w roku podatkowym ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy.

Podatnicy, którzy w 2015 r., w 2016 r., w 2017 r., w 2018 r., w 2019 r. lub w 2020 r. korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, przed wypełnieniem wiersza 3 w częściach E.1. i E.2., powinni uprzednio wypełnić załącznik PIT/Z.

PIT-36 - kredyt podatkowy

Zgodnie z art. 44 ust. 7f ustawy, 20% kwoty dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 44 ust. 7a ustawy, łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał z tego zwolnienia. Doliczenia, o którym wyżej mowa, podatnicy dokonują w części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem za rok podatkowy, w którym podatnik ma obowiązek tego dokonać.

Jak wypełnić PIT-36 - dochody z zagranicy?

Sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą wynika z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą Rzeczpospolita Polska zawarła z tym państwem, a w przypadku braku takiej umowy – z postanowień art. 27 ust. 9 i 9a ustawy. Dlatego też przed wypełnieniem części E wskazane jest upewnienie się co do postanowień właściwej umowy.

Do dochodów uzyskanych za granicą mają zastosowanie dwie metody obliczenia podatku, tzw.:

1) metoda wyłączenia z progresją, która oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie,

2) metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą, która oznacza, że w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Jeżeli do dochodów uzyskanych za granicą ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, dochodów tych podatnicy nie wykazują w części E.1. i E.2., należy je bowiem wykazać w części I zeznania w wierszu zatytułowanym „Dochody osiągnięte za granicą...”.

Właściwe wiersze w części E.1. i E.2. wypełniają natomiast podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

W kol. f w części E.1. i E.2. nie należy wykazywać podatku zapłaconego za granicą. Kwotę tę podatnicy wykazują i odliczają w części I w wierszu zatytułowanym „Podatek zapłacony za granicą – zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy (przeliczony na złote)” (patrz opis do części I).

Wiersz 11: „Razem” – należy wypełnić niezależnie od liczby źródeł przychodów, z których podatnicy uzyskali przychód. Podatnicy, którzy w roku podatkowym korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, przy podsumowaniu dochodów nie uwzględniają kwot wykazanych w poz. 82 i 139.

PIT-36 - dochody małoletnich dzieci

Podatnicy są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych do lat 18). Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków, chyba że prawo pobierania pożytków przysługuje tylko jednemu z małżonków.

Przed wypełnieniem części E.3. należy uprzednio wypełnić załącznik PIT/M. Kwotę dochodu z poz. 52 załącznika PIT/M należy przenieść do poz. 181 lub poz. 182 zeznania PIT-36 (odpowiednio podatnik lub małżonek).

Kwotę zaliczki z poz. 53 załącznika PIT/M należy przenieść do poz. 183 lub poz. 184 zeznania PIT-36 (odpowiednio podatnik lub małżonek).

Nie łączy się z dochodami podatników dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W przypadku uzyskiwania przez małoletnie dziecko tych dochodów rodzic składa w imieniu małoletniego dziecka zeznanie podatkowe.

Jeżeli dziecko, które uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu, ukończyło w roku podatkowym 18 lat, samodzielnie składa zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności.

Gdzie w PIT-36 wpisać dochód zwolniony od podatku?

Poz. 185 i 186 wypełniają podatnicy, korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności po dniu 31 grudnia 2000 r., przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Poz. 187 i 188 wypełniają podatnicy, uzyskujący dochody z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Gdzie w PIT-36 wpisać stratę z lat ubiegłych?

Poz. 190 i 191 wypełniają podatnicy, którzy w latach: 2015, 2016, 2017, 2018 lub 2019 wykazali straty i w 2020 r. mają prawo do odliczania straty z lat ubiegłych. Podatnicy mają prawo do odliczenia tej straty od dochodu w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego odliczenia w którymkolwiek z tych lat, w tym również w 2020 r., nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Odliczenie straty przysługuje tylko od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę.

Jeżeli w latach 2015-2019 podatnicy utracili prawo do ulg inwestycyjnych lub prawo do zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i w związku z tym zmniejszali stratę poniesioną ze źródła przychodów, z którym związane były ulgi lub zwolnienia, to wówczas w 2020 roku odliczają stratę zmniejszoną o kwoty utraconych w tych latach ulg lub zwolnień.

Odliczeniu nie podlegają straty z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych oraz straty ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

PIT-36 - odliczenie składek ZUS

Poz. 192 i 193 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Odliczeniu podlegają składki określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.):

- zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

- potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu; kwota składek potrąconych przez płatnika jest wykazywana w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT-11.

Odliczeniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Nie podlegają odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne:

- odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy,

- odliczone od przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

- zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy (w tym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy) oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

- zapłacone i odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Kwota odliczanych w poz. 192 składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 122 i 181, pomniejszonej o kwoty z poz. 185, 187 i 190. Odpowiednio kwota odliczanych w poz. 193 składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 179 i 182, pomniejszonej o kwoty z poz. 186, 188 i 191.

W poz. 194 i 195 podatnicy wykazują kwotę składek zapłaconych do zagranicznych systemów na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, wcześniej uwzględnioną w składkach odliczonych odpowiednio w poz. 192 i 193.

Część G deklaracji PIT-36 wypełniają podatnicy, korzystający z ulg i odliczeń od dochodu oraz zwolnień.

PIT-36 - ulga na B+R

Poz. 200–205 wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy korzystają z ulgi z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (czyli z tzw. ulgi B+R), tj. z odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 26e ustawy).

Przed wypełnieniem poz. 200-205 należy wypełnić załącznik PIT/BR.

Kwotę kosztów kwalifikowanych wykazaną w poz. 43 załącznika PIT/BR należy przenieść do poz. 200 lub poz. 201 zeznania PIT-36 (odpowiednio podatnik lub małżonek).

W poz. 202 lub 203 wykazuje się kwotę odliczenia przysługującą podatnikowi lub małżonkowi z tytułu ulgi B+R w roku podatkowym. Odliczenie wykazane w poz. 202 nie może przekroczyć kwoty z poz. 196 pomniejszonej o kwotę z poz. 198. Odliczenie wykazane w poz. 203 nie może przekroczyć kwoty z poz. 197 pomniejszonej o kwotę z poz. 199.

W poz. 204 lub 205 wykazuje się kwotę kosztów kwalifikowanych, która pozostaje do odliczenia w latach następnych zgodnie z art. 26e ust. 8 ustawy. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę z działalności gospodarczej albo wielkość dochodu podatnika z działalności gospodarczej jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia z tytułu ulgi B+R – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia z tytułu ulgi B+R.

Podatnikowi, opodatkowanemu przy zastosowaniu skali podatkowej, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia z tytułu ulgi B+R (alternatywnie do rozliczenia nieodliczonej za dany rok ulgi w kolejnych sześciu latach podatkowych) przysługuje zwrot nieodliczonej ulgi – w wysokości kwoty stanowiącej 17% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 ustawy odliczenia (art. 26ea ustawy).

Prawo do zwrotu nieodliczonej ulgi B+R przysługuje również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 424, z późn. zm.).

Kwotę zwrotu z tytułu ulgi B+R podatnik wykazuje w załączniku PIT/BR.

PIT-36 - ulga odsetkowa

Poz. 206 wypełniają podatnicy korzystający, na zasadzie praw nabytych, z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Odliczenie w poz. 206 nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 196 po odliczeniu kwot z poz. 198 i 202. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, dokonywane w poz. 206 odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 196 i 197 pomniejszonej o kwoty z poz. 198, 199, 202 i 203.

PIT-36 - wydatki mieszkaniowe

Poz. 210 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń od dochodu wydatków mieszkaniowych. Opis załącznika PIT/D znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej do tego załącznika.

Dokonywane w poz. 210 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 209. Jeżeli obliczona w załączniku PIT/D kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty dochodu z poz. 209, nadwyżka przysługujących odliczeń ponad kwotę z poz. 209 podlega odliczeniu w następnych latach.

PIT-36 - dochód zwolniony z podatku

Poz. 211 i 212 wypełniają podatnicy korzystający ze zwolnień od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności przed dniem 1 stycznia 2001 r. W pozycjach tych należy wykazać kwotę obliczoną w sposób i na zasadach przewidzianych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r. Pozycji 211 i 212 nie wypełniają podatnicy korzystający:

- z odliczenia od dochodu dodatkowej obniżki na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.),

- ze zwolnienia od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności po dniu 31 grudnia 2000 r.

Więcej na temat wypełniania deklaracji w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-36 dostępnej na stronie podatki.gov.pl

Wzór deklaracji PIT-36 od 1 stycznia 2021 r.

Nowy wzór deklaracji PIT-36 (wersja 28) wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2418), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wzór określony niniejszym rozporządzeniem stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

PIT-36 (28) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36 - druk

Druk formularza PIT-36 do rozliczeń podatkowych za rok podatkowy 2020 (dokonywanych w 2021 r.).

Zobacz: Formularz PIT-36 (składany od 1 stycznia 2021 r.)

oprac. Adam Kuchta

na podstawie broszury informacyjnej do zeznania PIT-36 dostępnej na podatki.gov.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2418