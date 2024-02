Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów: "w przypadku gdy z deklaracji PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe starają się jednak, aby ten termin był jak najkrótszy".

Co do zasady, w przypadku nadpłaty podatku, podatnik otrzyma zwrot z urzędu skarbowego w ciągu:

3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli zostało złożona w formie dokumentu papierowego,

45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli zostało złożone w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Oczekując na zwrot nadpłaty podatnik ma możliwość sprawdzenia jej statusu logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa „Zwroty podatków” umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Karta Dużej Rodziny to szybszy zwrot

Posiadając ważną Kartę Dużej Rodziny (KDR) podatnik może skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku. Przy czym, z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które złożą zeznanie drogą elektroniczną, czyli np. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Przyspieszony termin zwrotu podatku wynosi wówczas 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Przypomnijmy, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez

względu na ich wiek.

Zwrot podatku w przypadku rodzin wielodzietnych posiadających KDR to oczywiście przede wszystkim kwota, która wynika z rozliczenia ulgi na dziecko. Zobacz artykuł: Ulga na dziecko 2024. Ile zwrotu w rozliczeniu PIT?

Termin zwrotu podatku, gdy Twój e-PIT zaakceptuje zeznanie automatycznie

W sytuacji gdy podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia, to przygotowane zeznanie PIT zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.



Wtedy termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.

Zwrot podatku na rachunek bankowy

Warunkiem zwrotu podatku na rachunek bankowy jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego. Jeżeli:

numer osobistego rachunku bankowego, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, to nie trzeba go wskazywać w składanym zeznaniu;

numeru osobistego rachunku nie został zgłoszony lub wskazany numer jest nieaktualny, to podatnik może go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące konta bankowego.

W przypadku, gdy podatnik nie posiada rachunku bankowego lub nie dokonał jego zgłoszenia do organu skarbowego, to nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym, pomniejszonym o koszty jej zwrotu. Przy czym, jeśli wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a rachunek, na który ma zostać zwrócona nie został wskazany, to podlega ona zwrotowi w kasie.

Jeżeli podatnik chce otrzymać zwrot nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, to w składanym zeznaniu podatkowym poinformuj o tym. Należy podać również numer telefonu lub adres e-mail, co ułatwi organowi podatkowemu kontakt z podatnikiem.



Zobacz artykuł: Twój e-PIT. Sprawdź rachunek bankowy do zwrotu podatku!