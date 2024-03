Czy magazyn energii można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Czy wydatki związane z zakupem i montażem magazynu energii, będącego integralną częścią zamontowanych ogniw fotowoltaicznych, mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna to preferencja podatkowa, które pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na termomodernizację budynków mieszkalnych. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych zastanawia się, jakie wydatki kwalifikują się do tej ulgi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat, z uwzględnieniem wydatków na magazyn energii.

Co można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Do odliczenia podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej uprawnia tylko ten wydatek, który znajduje się w zamkniętym katalogu wydatków, a zatem został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Lista wydatków kwalifikujących się do ulgi obejmuje materiały budowlane, urządzenia i usługi.

Wydatki na materiały budowlane i urządzenia dające prawo do odliczenia:



1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;



2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,



3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,



4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,



5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,



6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687);



7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,



8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,



9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,



10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,



11) pompa ciepła wraz z osprzętem,



12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem,



13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,



14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,



15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Wydatki na usługi uprawniające do odliczenia podatku PIT w ramach ulgi:



1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,



2) wykonanie analizy termograficznej budynku,



3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,



4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,



5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,



6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,



7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,



8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego,



9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego,



10) montaż pompy ciepła,



11) montaż kolektora słonecznego,



12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,



13) montaż instalacji fotowoltaicznej,



14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,



15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,



16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Należy pamiętać, że możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dają wyłącznie te wydatki z listy wydatków, które dotyczą realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Przy czy, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek dotyczący tego przedsięwzięcia. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu/przychodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Czy zakup oraz instalacja magazynu energii wchodzi do ulgi termomodernizacyjnej?

W katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w części 1 w punkcie 13 zostało wskazane ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Natomiast w części 2 w punkcie 13 wskazano montaż instalacji fotowoltaicznej.



Należy więc uznać, że wydatki związane z zakupem i montażem magazynu energii, będącego integralną częścią zamontowanych ogniw fotowoltaicznych, mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2024 roku, nr 0113-KDIPT2-2.4011.57.2024.1.AKU. Organ skarbowy wskazał przy tym, że "należy pamiętać, że zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały/zostaną sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem w przedmiotowej sprawie, odliczeniu mogą podlegać tylko te wydatki, które nie zostaną dofinansowane (zwrócone)".



Poza tym, były też wydane już wcześniej przychylne interpretacje podatkowe uwzględniające koszty magazynu energii w rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej dla osoby fizycznej realizującej przedsięwzięcie termomodernizacyjne m.in.: interpretacja wydana 31 maja 2023 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.292.2023.3.AKU ; interpretacja wydana 7 czerwca 2023 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.474.2023.2.AC ; interpretacja wydana 21 października 2022 r. nr 0115-KDIT2.4011.522.2022.2.KC.