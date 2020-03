Rozporządzenie zwalniające Olgę Tokarczuk z podatku od Nagrody Nobla weszło w życie 10 marca 2020 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało dwa tygodnie temu rozporządzenie Ministra Finansów, w którym - jak czytamy - "zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii."

Zobacz: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 294

Zaznaczono, że zaniechanie to "ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r", co oznacza, że ze zwolnienia będą mogli skorzystać potencjalni polscy nobliści, którzy w tym czasie zostaliby uhonorowani nagrodą.

W październiku Szwedzka Akademia przyznała literacką Nagrodę Nobla Oldze Tokarczuk. Krótko po tym, ówczesny minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ogłosił, że podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą Nobla. Pogratulował jednocześnie laureatce zdobycia nagrody.

Podatku od literackiej Nagrody Nobla nie płaciła Wisława Szymborska, która została uhonorowana tym wyróżnieniem w 1996 r.

Tokarczuk jest autorką m.in. "Podróży ludzi Księgi", "Prawieku i innych czasów", "Gry na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów", za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.

Obecnie noblistka pracuje nad powieścią opartą na jej rodzinnej historii, której osią mają być relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

Ewa Wesołowska

